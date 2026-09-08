Міжнародні резерви України скоротилися у серпні

Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2026 року становили $48,7 млрд. За серпень їхній обсяг скоротився на 5%

Про це повідомив Національний банк України.

Головною причиною зниження резервів стало скорочення міжнародної фінансової допомоги на тлі значних валютних інтервенцій НБУ. Водночас регулятор зазначає, що нинішній обсяг резервів залишається достатнім для підтримання стійкості валютного ринку.

Протягом серпня Нацбанк продав на валютному ринку $4,85 млрд, а купив лише $0,5 млн. Таким чином, чистий продаж валюти становив близько $4,85 млрд.

На валютні рахунки уряду в НБУ за місяць надійшло $927,3 млн. Із цієї суми $894 млн Україна отримала через рахунки Світового банку, ще $33,3 млн — від інших інвесторів.

Крім того, резерви збільшилися ще на $1,63 млрд після того, як уряд конвертував у гривню частину коштів, раніше отриманих від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

Ці кошти спочатку не враховувалися у міжнародних резервах через їхнє цільове призначення. Однак після продажу валюти Національному банку відповідна сума була зарахована до резервів.

Водночас значні суми були спрямовані на обслуговування державного боргу.

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У серпні Україна виплатила $721,8 млн за зовнішніми та внутрішніми валютними зобов’язаннями. Зокрема, $357,9 млн спрямували на обслуговування і погашення боргу перед Світовим банком, $288,7 млн — на зовнішні державні позики, ще $16,9 млн — на валютні ОВДП.

Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $285,2 млн.

Позитивний вплив на резерви мала переоцінка фінансових інструментів і зміна валютних курсів. Завдяки цьому їхній обсяг у серпні збільшився на $752 млн.

За оцінкою НБУ, нинішній рівень міжнародних резервів дозволяє профінансувати близько чотирьох місяців майбутнього імпорту.

На думку редакції PSM, зниження резервів у серпні насамперед показує, наскільки важливими для валютної стабільності залишаються регулярні надходження міжнародної допомоги. Водночас запас у $48,7 млрд поки дає НБУ достатній простір для згладжування коливань на валютному ринку та виконання зовнішніх зобов’язань.

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Джерело: НБУ.