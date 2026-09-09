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На ринку небанківських фінпослуг з’явилася нова компанія

09.09.2026 10:00
Микола Деркач

Національний банк України видав ліцензію новій фінансовій компанії — «Легат Фінанс». Після цього вона офіційно отримала статус фінансової установи та зможе працювати одразу у двох напрямах

На ринку небанківських фінпослуг з’явилася нова компанія

Фото: НБУ

Згідно з рішенням регулятора, «Легат Фінанс» отримала ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надавати послуги факторингу, а також кошти та банківські метали у кредит.

Факторинг передбачає фінансування бізнесу під відступлення права грошової вимоги. Такий інструмент дозволяє компаніям швидше отримувати кошти за вже поставлені товари або надані послуги, не очікуючи, доки клієнти повністю розрахуються за своїми зобов’язаннями.

Другим напрямом роботи нової компанії стане кредитування. Отримана ліцензія дозволяє їй надавати клієнтам кошти та банківські метали у кредит відповідно до вимог чинного законодавства.

Разом із видачею ліцензії «Легат Фінанс» автоматично набула статусу фінансової установи. Це означає, що компанія офіційно вийшла на регульований ринок небанківських фінансових послуг та має дотримуватися вимог НБУ щодо капіталу, звітності, управління ризиками та інших нормативів.

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Рішення про видачу ліцензії ухвалив Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 7 вересня 2026 року.

Небанківський фінансовий ринок в Україні включає фінансові компанії, кредитні спілки, ломбарди, страховиків та інших учасників, діяльність яких контролює Національний банк.

Для нових учасників вихід на цей ринок означає необхідність не лише отримати відповідну ліцензію, а й надалі виконувати пруденційні та організаційні вимоги регулятора.

На думку редакції PSM, поява нового гравця на ринку свідчить про те, що сегмент небанківських фінансових послуг продовжує розвиватися навіть за умов посиленого регулювання. Водночас реальну роль «Легат Фінанс» на ринку визначатимуть уже масштаби кредитування, попит на факторинг та здатність компанії конкурувати з чинними фінансовими установами.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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