НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу

Заходи впливу застосовано до: АТ «Банк Кредит Дніпро»:

штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення належної перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу;

штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог щодо подання до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилкою;

письмове застереження за неналежне виконання обов’язку банку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, а також за недоліки в процедурах управління ризиками та внесенні даних до анкет клієнтів за результатами належної перевірки.

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ТОВ «ФК «Фінофіс»:

штраф 51 000 грн за неналежне оновлення внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу;

письмове застереження за ненадання або надання неповної чи недостовірної інформації Національному банку на його запити щодо фінансового моніторингу.

ПрАТ «СК «Надійна» отримало письмове застереження за неналежне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, відсутність належної перевірки нового клієнта та подання Національному банку статистичної звітності з порушенням порядку формування показників.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

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Джерело: НБУ.