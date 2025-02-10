close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу

10.02.2025 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в січні 2025 року застосував до одного банку та двох небанківських фінансових установ заходи впливу

НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу

НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу Фото: unsplash.com, pngwing.com

Заходи впливу застосовано до: АТ «Банк Кредит Дніпро»:

  • штраф у розмірі 10 051 000,00 грн за порушення вимог ПВК/ФТ, що полягає у неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення належної перевірки клієнтів та застосування ризик-орієнтованого підходу;
  • штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог щодо подання до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилкою;
  • письмове застереження за неналежне виконання обов’язку банку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, а також за недоліки в процедурах управління ризиками та внесенні даних до анкет клієнтів за результатами належної перевірки.

Цікаве по темі: НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів

ТОВ «ФК «Фінофіс»:

  • штраф 51 000 грн за неналежне оновлення внутрішніх документів щодо фінансового моніторингу;
  • письмове застереження за ненадання або надання неповної чи недостовірної інформації Національному банку на його запити щодо фінансового моніторингу.

ПрАТ «СК «Надійна» отримало письмове застереження за неналежне оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, відсутність належної перевірки нового клієнта та подання Національному банку статистичної звітності з порушенням порядку формування показників.

Нагадаємо, що НБУ викрив незаконну схему надання кредитів під виглядом криптооперацій. Поглиблений аналіз показав, що онлайн-сервіс BitCapital вибудував складний механізм обходу законодавства: формально надаючи позики в USDT, вони фактично видають кредити в гривні, оминаючи всі встановлені законом регуляторні механізми.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ запровадить верифікацію через BankID

Коли в Україні почне знижуватися інфляція — прогноз НБУ

Скільки грошей отримали українці у касах банків у 2024 — статистика НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиГрошіОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів 10.02.2025

НБУ оновив порядок виконання міжбанківських платежів
Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ 07.02.2025

Проблема з обміном старих доларових купюр знову на радарах — НБУ
Як змінилися міжнародні резерви України у січні — НБУ 07.02.2025

Як змінилися міжнародні резерви України у січні — НБУ
НБУ відкликав ліцензії семи фінансових компаній 07.02.2025

НБУ відкликав ліцензії семи фінансових компаній
НБУ анулював ліцензію кредитній спілці 07.02.2025

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці
BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ 06.02.2025

BankID залишався одним із найпопулярніших способів ідентифікації — НБУ
Вибір редакції
Всі
Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

 Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
Останні новини
Сьогодні  18:00

RedotPay та Visa запустять криптокартку

 Сьогодні  17:21

Топ-10 ноутбуків з оптимальним співвідношенням ціна/якість: поради від Elmir.ua

 Сьогодні  17:10

ЄІБ і Укргазбанк запустили новий механізм підтримки українських підприємців

 Сьогодні  16:20

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  15:30

TA Ventures та ICLUB інвестували $4 млн у HealthTech-стартап Berry Street

 Сьогодні  13:50

Українці зможуть користуватися e-документами в ЄС

 Сьогодні  13:00

НБУ оштрафував «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за порушення фінмоніторингу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber