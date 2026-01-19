НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

close-btn
19.01.2026 13:30
Микола Деркач

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» виключене з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2026 року.

Також 14 січня регулятор відкликав ліцензію Кредитній Спілці Профспілок МВС України та виключив її з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

12 січня Нацбанк також застосував до ТОВ «ФК «Такелау» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

