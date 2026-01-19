НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

Нацбанк України на підставі власної заяви ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» виключене з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2026 року.

Також 14 січня регулятор відкликав ліцензію Кредитній Спілці Профспілок МВС України та виключив її з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Установа мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання таких фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

12 січня Нацбанк також застосував до ТОВ «ФК «Такелау» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною.

