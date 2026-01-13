close-btn
НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

13.01.2026 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до ТОВ «ФК «Такелау» (ЄДРПОУ 38812918) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як факторинг, оскільки раніше ділова репутація цієї установи була визнана небездоганною

Фото: bank.gov.ua

Так, 17 листопада 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «ФК «Такелау» небездоганною у зв’язку з тим, що установа подала до Національного банку недостовірну інформацію та через наявність у власників істотної участі в ТОВ «ФК «Такелау» ознак небездоганної ділової репутації.

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії  ТОВ «ФК «Такелау» ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 12 січня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийнятий Національним банком адміністративний акт набирає чинності з дня доведення його до відома установи у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру», зокрема з дня надсилання поштою або на адресу електронної пошти установи.

Нагадаємо, що НБУ оновив ряд вимог до банків та небанківських фінансових установ. Національний банк затвердив зміни до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, врахувавши оновлення в Європейському Союзі з 1 січня 2025 року підходу до визначення банками вимог до капіталу на покриття мінімального розміру операційного ризику.

Раніше ми писали, скільки коштів держава отримала від ОВДП у 2025. За даними депозитарію Національного банку України (НБУ), упродовж 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴430,13 млрд, $2,45 млрд та €779,20 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴320,34 млрд, $2,88 млрд та €752,50 млн.

Джерело: НБУ.

