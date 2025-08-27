close-btn
НБУ застосував заходи впливу до 3 фінустанов

27.08.2025 10:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до трьох фінансових установ, а також відкликав ліцензію 1 кредитній спілці

Фото: bank.gov.ua

Так, Нацбанк відкликав ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС «Кредит-Чорнобиль» (ЄДРПОУ 25872310) на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня 2025 року.

КС «Кредит-Чорнобиль» мала стандартну ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит і залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Обсяг активів КС «Кредит-Чорнобиль» станом на 1 липня 2025 року становив 1 771,02 тис. грн (0,14 % від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 997,81 тис. грн (0,14 % від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Крім того, НБУ за виявлені під час інспекційної перевірки порушення до Страхової Компанії «ББС Іншуранс» застосовано заходи впливу у вигляді:

  • накладення штрафу в розмірі 892 500,0 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
  • письмового застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг.

Компанія зобов’язана у строк до 30 січня 2026 року усунути порушення, а також причини та умови, що сприяли їх вчиненню, а також сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цього рішення.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання до Національного банку звітного файлу з недостовірними показниками звітності за І квартал 2025 року до ПРАТ СК «Інтерекспрес» застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 600 000,0 грн.

ПРАТ СК «Інтерекспрес» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішення про накладення штрафу.

Також Нацбанк застосував до Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ВФС Україна» (ЄДРПОУ 37164056), захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано за неподання ТОВ «ВФС Україна» на письмову вимогу Національного банку окремих документів, визначених у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), а саме:

  • у пункті 604 глави 53 розділу VIII — у зв’язку з набуттям у 2024 році істотної участі в ТОВ «ВФС Україна»;
  • у пункті 761 глави 69 розділу X — у зв’язку із збільшенням у 2024 році розміру статутного капіталу ТОВ «ВФС Україна».

ТОВ «ВФС Україна» зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства України у строк до 30 вересня 2025 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 серпня 2025.

