СК «ВУСО» отримала довгостроковий кредитний рейтинг «ААА»

04.09.2025 16:30
Ольга Деркач

Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило довгостроковий кредитний рейтинг ПрАТ «СК «ВУСО» на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку». Це найвищий рівень кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою, яка використовується для оцінки ризиків на внутрішньому фінансовому ринку України

Фото: chatgpt.com

Рейтинг відображає високу надійність компанії та її здатність своєчасно виконувати зобов’язання. Водночас оцінка не є прямою рекомендацією щодо інвестицій чи кредитування, а являє собою експертну думку агентства.

За результатами аналізу діяльності, «Рюрік» відзначив низку сильних сторін страхової компанії:

  • міцні ринкові позиції. За підсумками першого півріччя 2025 року «ВУСО» увійшла до топ-5 українських страховиків за обсягом валових премій і премій за ключовими напрямками (КАСКО, ОСЦПВ, ДМС, страхування майна);
  • зростання бізнесу. Чисті зароблені премії за 6 місяців 2025 року склали 1,76 млрд грн проти 1,25 млрд грн роком раніше;
  • стійкі фінансові показники. На 1 липня 2025 року рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 35% та 59% відповідно;
  • якісні активи. Основна частина резервів забезпечена депозитами та державними облігаціями (ОВДП);
  • достатня платоспроможність. Регулятивний капітал перевищував нормативні вимоги;
  • висока прозорість. Компанія надала повну та деталізовану інформацію для рейтингової оцінки, що знизило невизначеність аналізу.

Попри високу оцінку, агентство наголосило й на низці ризиків:

  • концентрація портфеля. Близько 65% премій припадає на три основні види страхування, що свідчить про залежність від окремих напрямів бізнесу;
  • зовнішні ризики. Як і вся галузь, «ВУСО» зазнає впливу макроекономічної нестабільності, політичних і регіональних факторів. Додатковий тиск на сектор чинить повномасштабна війна, що триває з лютого 2022 року.

Для визначення рейтингу агентство «Рюрік» використовувало внутрішню інформацію компанії та фінансову звітність за період з 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року, а також відкриті джерела та власні бази даних. Методологія агентства враховує норми українського законодавства та міжнародні стандарти.

Джерело: Рюрік.

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
