СК «ВУСО» отримала довгостроковий кредитний рейтинг «ААА»

Національне рейтингове агентство «Рюрік» визначило довгостроковий кредитний рейтинг ПрАТ «СК «ВУСО» на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку». Це найвищий рівень кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою, яка використовується для оцінки ризиків на внутрішньому фінансовому ринку України

Рейтинг відображає високу надійність компанії та її здатність своєчасно виконувати зобов’язання. Водночас оцінка не є прямою рекомендацією щодо інвестицій чи кредитування, а являє собою експертну думку агентства.

За результатами аналізу діяльності, «Рюрік» відзначив низку сильних сторін страхової компанії:

міцні ринкові позиції. За підсумками першого півріччя 2025 року «ВУСО» увійшла до топ-5 українських страховиків за обсягом валових премій і премій за ключовими напрямками (КАСКО, ОСЦПВ, ДМС, страхування майна);

зростання бізнесу. Чисті зароблені премії за 6 місяців 2025 року склали 1,76 млрд грн проти 1,25 млрд грн роком раніше;

стійкі фінансові показники. На 1 липня 2025 року рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 35% та 59% відповідно;

якісні активи. Основна частина резервів забезпечена депозитами та державними облігаціями (ОВДП);

достатня платоспроможність. Регулятивний капітал перевищував нормативні вимоги;

висока прозорість. Компанія надала повну та деталізовану інформацію для рейтингової оцінки, що знизило невизначеність аналізу.

Попри високу оцінку, агентство наголосило й на низці ризиків:

концентрація портфеля. Близько 65% премій припадає на три основні види страхування, що свідчить про залежність від окремих напрямів бізнесу;

Для визначення рейтингу агентство «Рюрік» використовувало внутрішню інформацію компанії та фінансову звітність за період з 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року, а також відкриті джерела та власні бази даних. Методологія агентства враховує норми українського законодавства та міжнародні стандарти.

Джерело: Рюрік.