ЄС вводить нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

04.09.2025 12:30
Ольга Деркач

З 12 жовтня 2025 року у Європейському Союзі стартує робота нової Системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES). Вона докорінно змінить правила перетину кордону для українців та громадян інших країн, що не входять до ЄС

Фото: freepik.com

Замість традиційних штампів у паспорті тепер фіксація відбуватиметься у цифровому форматі.

Біометрія обов’язкова

При в’їзді чи виїзді з ЄС подорожувальники зобов’язані пройти біометричну перевірку: сфотографуватися та залишити відбитки чотирьох пальців. Ця вимога поширюється на всіх осіб від 12 років.

Система охоплює короткострокові поїздки до 90 днів у межах будь-яких 180 днів. У базі EES зберігатимуться паспортні дані, час і місце перетину кордону, а також випадки відмов у в’їзді.

Зміни вплинуть і на логістику подорожей. Пасажирам автобусів доведеться обов’язково виходити для здачі біометрії. Для залізничних рейсів порядок залежатиме від конкретного пункту пропуску.

Відмова від надання біометричних даних автоматично стане причиною для відмови у в’їзді до країн ЄС.

Чому впроваджують EES

Європейські інституції пояснюють: система дозволить краще контролювати терміни перебування у ЄС, унеможливить використання підроблених документів та посилить безпеку у Шенгенській зоні.

Як підготуватися українцям

Експерти радять заздалегідь ознайомитися з новими вимогами. Деталі про EES та пов’язану систему ETIAS доступні на офіційних ресурсах ЄС (зокрема eeas.europa.eu). Це допоможе уникнути труднощів під час перетину кордону та правильно спланувати поїздку.

На початку липня 2025 року Європарламент підтримав поступове впровадження системи, яку готували вже кілька років. Запустити її планували ще 10 листопада 2024-го, однак старт відклали через технічні проблеми у прикордонних ІТ-системах Німеччини, Франції та Нідерландів. У результаті повноцінний запуск перенесли на осінь 2025-го.

Джерело: zakordon.rayon.in.ua.

Рубрики: ЄвропаЄвросоюзСвітНовини
