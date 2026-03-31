3 криптовалюти, на які варто звернути увагу у квітні

Квітень крипторинок зустрічає у стані невизначеності: після нестабільного березня інвестори шукають баланс між ризиком та можливістю зайти в активи за привабливими цінами. Попри обережні настрої, саме такі періоди часто формують точки входу для майбутнього зростання

На цьому тлі виділяються три криптовалюти, які можуть стати ключовими у квітні — як за рахунок фундаментальних факторів, так і через поведінку ринку.

Біткоїн як основа ринку

Біткоїн залишається головним орієнтиром для всього криптосектору. Після корекції від пікових значень актив демонструє відносну стабільність і ознаки консолідації, що часто передує новому руху.

У такі періоди саме Біткоїн акумулює основну частину капіталу: великі гравці обирають його як базовий актив через ліквідність і статус «цифрового золота». Якщо ринок дійсно наближається до формування дна, саме BTC з високою ймовірністю стане драйвером відновлення.

Для інвесторів це означає просту річ: ігнорувати Біткоїн у квітні — стратегічна помилка, навіть якщо фокус зміщується на більш ризикові активи.

Ethereum як ставка на відновлення

Ethereum підходить до квітня у більш складній позиції, але саме це робить його цікавим. Актив торгується значно нижче попередніх максимумів, зберігаючи при цьому сильну фундаментальну базу — від активної екосистеми до стабільного попиту на мережу.

З одного боку, ETH відстає від Біткоїна за динамікою та перебуває під тиском ведмежих настроїв. З іншого — це створює потенціал для більш різкого відскоку у разі покращення ринкових умов.

Цікаве по темі: Як зміниться ціна Біткоїна у квітні-червні 2026 — прогноз експерта

Якщо квітень принесе навіть помірне відновлення, Ethereum може не лише наздогнати BTC, а й тимчасово його випередити. Саме тому актив виглядає як ставка на зміну тренду, а не на стабільність.

Solana як агресивний варіант

Solana залишається одним із небагатьох альткоїнів, який продовжує привертати увагу капіталу навіть у нестабільні періоди. Її позиціонування як швидкої та масштабованої мережі нового покоління підтримує інтерес як з боку розробників, так і з боку інвесторів.

На відміну від Біткоїна та Ethereum, SOL має потенціал до більш різких рухів. Це робить її привабливою для тих, хто готовий приймати підвищений ризик заради можливого перевищення ринкової дохідності.

Втім, така волатильність працює в обидва боки: Solana більш чутлива до ринкових шоків і загального настрою. Тому цей актив радше доповнює портфель, ніж замінює його основу.

Що це означає для інвестора

Квітень може стати переломним моментом для крипторинку: або підтвердиться формування дна, або ж волатильність збережеться. У такій ситуації логіка розподілу виглядає очевидною — поєднання стабільності, потенціалу та ризику.

Біткоїн формує базу, Ethereum дає шанс на сильніше відновлення, а Solana додає агресивний компонент з можливістю вищого прибутку. Саме така комбінація дозволяє не лише пережити нестабільність, а й скористатися нею.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum може втратити статус другої криптовалюти через стейблкоїни

Ключовий індикатор сигналізує про можливий прорив Біткоїна

Binance відкрила цілодобовий доступ до крипто та традиційних ринків

Джерело: Finbold.