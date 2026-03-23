4 фактори, які можуть вплинути крипторинок цього тижня

Попереду насичений тиждень у економічному календарі США, тоді як ринки продовжують оговтуватися від війни на Близькому Сході та глобального дефіциту пального

Крипторинки знову пішли в «червону зону» вранці 23 березня — у сектор повернулися страх, невизначеність і сумніви.

Крім того, ф’ючерси на фондовий ринок США відкрилися падінням: інвестори реагують на «48-годинний дедлайн» президента Дональда Трампа для Ірану щодо відкриття Ормузької протоки.

Цього тижня очікуються важливі дані щодо інфляції та ринку праці. На тлі загрози зростання інфляції через нафтову кризу й дефіцит пального вже обговорюється можливе підвищення процентних ставок.

На момент написання WTI опустилася нижче $100, тоді як Brent утримується на рівні близько $112 за барель.

Економічні події 23–27 березня

У середу (25 березня) опублікують індекс ділової активності (PMI) за березень — важливий показник того, як війна вплинула на настрої та бізнес-активність.

«Це важливо, адже це один із перших економічних індикаторів, який охоплює період від початку конфлікту», — зазначили економісти Deutsche Bank.

У четвер (26 березня) вийде звіт про первинні заявки на допомогу з безробіття — ключовий індикатор стану ринку праці та один із двох головних орієнтирів Федеральної резервної системи при ухваленні рішень.

«Ми й надалі вважаємо, що ФРС швидше знизить ставки, ніж підвищить їх», — написав економіст ING Джеймс Найтлі.

У п’ятницю (27 березня) оприлюднять індекс споживчих настроїв Мічиганського університету та очікування щодо інфляції за березень, які дадуть більше розуміння загального стану економіки.

Найбільше від зростання цін на нафту постраждають споживачі, заявив головний глобальний економіст Oxford Economics Раян Світ.

«Щоб зрозуміти масштаб: кожне зростання ціни на бензин на один цент скорочує споживчі витрати на $1,5 млрд протягом року», — сказав він.

Інфляційний тиск і скорочення витрат зазвичай негативно впливають на ризикові активи, такі як криптовалюти.

Крипторинки відступають

Це вже видно на тлі триваючого ведмежого тренду: більшість цифрових активів за вихідні втратили зростання, зафіксоване під час ралі минулого тижня.

Загальна капіталізація ринку знизилася на 1,3% за добу — до $2,42 трлн на момент написання.

Біткоїн 22 березня опускався нижче $68 000, але до ранку 23 березня трохи відновився. Водночас зростаючий економічний тиск може штовхнути його ще нижче.

Ціна Ethereum також слабка: актив падав до $2 033 перед незначним відновленням. Ймовірно, цього тижня ETH не утримається вище $2 000.

Альткоїни знову демонструють падіння — найбільші втрати зафіксовані у XRP, Cardano, Hyperliquid та Stellar.

Джерело: CryptoPotato.