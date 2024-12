Чесний запуск Whale Token змінює ринок криптовалют: у проекті вже 5 мільйонів учасників

Я зустрічав безліч крипроєктів, які багато обіцяли, але в підсумку приносили вигоду лише своїм творцям. Тому для мене стало відкриттям, що Whale вже залучили 5 мільйонів гравців ще до офіційного запуску токена!

Цей проєкт створено командою, яка розвиває одну з найяскравіших NFT-колекцій на блокчейні TON — Welcome to Whale. Запуск токена Whale заплановано на перший квартал 2025 року, але інтерес до нього вже зараз величезний. Гравці вже зібрали понад 60 мільярдів токенів через міні-гру Wheel of Whales. Про такий обіг більшість криптопроєктів можуть тільки мріяти, а все тому, що Whale діє не так, як усі.

Чому всі говорять про Whale Token

Whale Token уже залучив понад 5 мільйонів людей і зібрав понад 60 мільярдів жетонів через мінідодаток «Грай і заробляй». У проєкту немає інвесторів або приватних власників, відповідно, немає й інфляційних ризиків. Жодного тиску під час продажу. Просто прозорий, дефляційний токен, створений для таких людей, як ви і я.

Whale — це не просто криптовалюта, а проєкт з унікальною філософією, спрямованою на спільноту, а не на венчурних капіталістів. Це підтверджується успішним запуском колекції NFT Welcome to Whale на блокчейні TON, яка за рік залучила 28 000 транзакцій.

Я бачив багато проєктів, у яких вигода великих інвесторів була важливішою за прибуток спільноти. Whale робить усе навпаки:

Немає венчурного фонду . Для мене це стало вирішальним фактором. Відмовившись від приватних продажів, які часто роздувають ціни на токени і створюють тиск на покупців після запуску, Whale робить процес справедливим для всіх.

. Для мене це стало вирішальним фактором. Відмовившись від приватних продажів, які часто роздувають ціни на токени і створюють тиск на покупців після запуску, Whale робить процес справедливим для всіх. Дефляційний дизайн : Whale не просто націлена на зростання — вона створена для сталого розвитку. Дефляційні механізми, закладені в дизайн токена, допомагають захистити його вартість з плином часу.

: Whale не просто націлена на зростання — вона створена для сталого розвитку. Дефляційні механізми, закладені в дизайн токена, допомагають захистити його вартість з плином часу. Доступність: не потрібно бути криптогуру або мати величезний гаманець. Будь-хто може зібрати Whale Tokens у грі Wheel of Whales.

Такий підхід мені дуже імпонує. Відчувається, що Whale залишається вірною тому, якою має бути криптовалюта: децентралізованою, справедливою і доступною.

У Whale немає приватних продажів або великих корпоративних вкладень, що робить його чесним проектом для людей. Якщо цікаво дізнатися про витоки цього новаторського токена, вивчіть колекцію Whale NFT тут.

Як почати збирати Whale Token

Wheel of Whales — це мінідодаток у телеграмі, у якому можна виконувати завдання, обертати колесо і збирати токени. Ось чому він мені подобається:

постійні ігри та завдання зі щоденними винагородами не дають занудьгувати.

щоб почати, потрібен лише телеграм.

за виконані завдання гравець отримує токени, які можна накопичувати.

усі гравці стартують на рівних, немає привілеїв для ранніх інвесторів.

можна спілкуватися з іншими гравцями і розвивати спільноту.

Брати участь може кожен, від новачків до досвідчених криптоентузіастів.

А ще впевненість у майбутньому проєкту дає присутність п’яти мільйонів гравців. Спільнота Whale вражає своєю енергією та ентузіазмом. Тут важливо не просто збирати токени, а дбати про довгостроковий успіх і цінності.

Зараз ідеальний момент для участі: проєкти, орієнтовані на прозорість і справедливість, набирають популярності, і Whale Token готовий очолити цю хвилю.

«Чесні запуски несуть у собі значні етичні переваги, такі як інклюзивність і демократизація інвестиційних можливостей», — зазначає Tokentrekk. Це чудово узгоджується з тим, що пропонує Whale: дефляційний токен, який доступний, стійкий і розрахований на довгострокову перспективу.

Що буде далі з Whale

Whale Token планує свій запуск у першому кварталі 2025 року. З урахуванням зростання спільноти і вже зібраних мільярдів токенів, проєкт матиме великий вплив на ринок криптовалют. У майбутньому розширюватимуть екосистему, співпрацюватимуть з іншими проєктами і розвиватимуть ком’юніті.

Творці Whale стверджують, що збережуть незалежність системи, щоб уникнути тиску на продаж у день запуску.

TGE — це велика подія, на яку ми всі чекаємо. Щойно Whale Token офіційно вийде на ринок, я очікую, що він викличе фурор. Завдяки масовому прийняттю перед запуском і справедливому розподілу цей токен може встановити нові стандарти в криптоспільноті.

Кінцеві думки: приєднуйтесь до мене і не пропустіть хвилю

Якщо ви шукали проєкт із легким стартом, без вкладень і технічних знань — це те, що вам потрібно. Достатньо мати акаунт у Telegram і бажання.

Whale не просто говорить про те, що він для людей — він це робить. Ось чому проєкт заслужив мою довіру і чому я вважаю, що він заслуговує і на вашу увагу. Я вже збираю токени, спілкуюся зі спільнотою і готуюся до того, що буде далі. Чому б не приєднатися до мене? Крутіть колесо, збирайте жетони і переконайтеся самі, чому Whale справляє такий фурор.

