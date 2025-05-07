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Крипторинок «дорослішає»: як інвесторам працювати в епоху регуляторної ясності — поради від ObmenAT24

07.05.2025 10:30
Микола Деркач
Новини компанії
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Попри курсові гойдалки, хвилі регуляторного тиску та гучні скандали, криптовалюти все впевненіше вбудовуються у традиційну фінансову систему

Крипторинок «дорослішає»: як інвесторам працювати в епоху регуляторної ясності — поради від ObmenAT24

Крипторинок «дорослішає»: як інвесторам працювати в епоху регуляторної ясності — поради від ObmenAT24 Фото: freepik.com

Про це пишуть журналісти видання «Економічна правда» у спільному спецпроєкті з одним із найбільших операторів ринку криптообміну ObmenAT24.

У матеріалі зазначено: крипта вже стала настільки вагомим явищем, що держави не можуть її ігнорувати та змушені йти назустріч, адаптуючи регулювання під фактичну ситуацію, яка складається на фінансовому ринку.

«Жодна держава, група держав чи економічний блок не можуть просто так заборонити крипту чи операції з нею, адже таке рішення призведе до появи паралельної глобальної тіньової грошової системи із криптовалют, що зовсім неприйнятно для держав внаслідок повної втрати контролю», — пишуть журналісти ЕП, посилаючись на оцінку експертів ObmenAT24.

Процес регуляторної адаптації став особливо помітним у США, де адміністрація Трампа, всупереч його скепсису під час першої президентської каденції, тепер почала розбудовувати регуляторну інфраструктуру. Саме це, на думку аналітиків, закладає фундамент для довгострокового зростання криптоактивів і тісної інтеграції з традиційними фінансами.

Уже зараз криптовалюти працюють на стику з класичними фінансовими інструментами. Прості люди та фінансові гіганти використовують їх для інвестицій і заощаджень, а також для швидких транзакцій. Саме у сфері обслуговування фінансових операцій приватних осіб і невеликого бізнесу тут особливу роль відіграють такі платформи, як ObmenAT24, котрі забезпечують простий, безпечний і швидкий обмін.

 «Будь-яка людина має змогу проводити транзакційні чи інвестиційні операції з криптою, і ці операції вже зараз абсолютно нормально стикуються з класичною фіатною грошовою системою», — йдеться в аналітичному огляді ЕП про розвиток криптообмінних сервісів.

Обмінник ObmenAT24 працює в Україні з 2016 року, підтримується міжнародною компанією з реєстрацією в ОАЕ, має партнерську мережу в 40 столицях і великих містах світу, а також охоплює через партнерську мережу 30 міст України. Понад мільйон її активних клієнтів можуть купувати та продавати крипту, виводити її у готівку або переказувати кошти через різні фінансові канали — від IBAN і SWIFT до Apple-/GooglePay та Revolut Pay.

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Ключова перевага — моментальна фіксація курсу. «Обмінний курс для клієнта фіксується в момент зарахування його крипти на гаманець обмінника. Незалежно від подальшої швидкості обробки транзакції мережами клієнт має гарантований курс обміну незалежно від подальших коливань ринку», — пише ЕП про переваги платформи ObmenAT24.

Це особливо важливо на тлі волатильності крипторинку: трейдер чи інвестор може бути впевнений, що отримує саме той результат, на який розраховував. На біржі ж ситуація часто протилежна: між моментом створення заявки та її виконанням курс змінюється, а клієнт може зазнати збитків.

Окрім того, обмінники на зразок ObmenAT24 не зберігають кошти користувачів. «Обміни відбуваються безпосередньо між гаманцями – власними та клієнтськими», — пояснюється у спецпроєкті ЕП. Така модель суттєво знижує ризики, характерні для централізованих бірж, клієнти яких втрачають гроші через хакерські атаки або навіть банкрутства — як це сталося з гігантом FTX.

Підвищення прозорості, розвиток інфраструктури, увага великих гравців традиційної економіки — від JPMorgan до Toyota — до криптотематики доводить: інтеграція крипти в традиційний фінансовий ландшафт уже відбулася. Тепер йдеться про її оптимізацію, масовість і захист інтересів користувачів.

«Взаємне проникнення та поступова інтеграція традиційних і криптофінансів — невідворотний процес, який триває вже понад десятиліття», — резюмують в ObmenAT24.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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