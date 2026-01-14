На крипторинок надійшло понад $130 млрд за добу: Біткоїн очолив ралі

За останні 24 години криптовалютний ринок додав понад $130 млрд вартості, що відображає відновлення припливу капіталу в цифрові активи

Станом на момент написання матеріалу загальна капіталізація крипторинку становила $3,24 трлн проти $3,11 трлн днем раніше. Чисте зростання — приблизно $130 млрд.

Ралі очолив Біткоїн (BTC), який торгувався по $95 055 після коливань у діапазоні $91 821–$95 804 протягом сесії. Ринкова капіталізація монети зросла приблизно до $1,9 трлн, що зробило її найбільшим внеском у загальний рух ринку. Ethereum (ETH) також показав упевнене зростання та торгувався по $3 327.

Зросли й інші великі криптовалюти. XRP піднявся до $2,15 (діапазон $2,06–$2,18), збільшивши капіталізацію приблизно до $130,3 млрд. BNB виріс до $937,05 за внутрішньоденних коливань $905,60–$951,35, піднявши ринкову вартість приблизно до $129,1 млрд. Solana (SOL) торгувалася по $145,41, коливаючись у межах $141,57–$147,08, а її капіталізація зросла приблизно до $82,2 млрд.

Чому зростає крипторинок

Ключовим драйвером руху став інституційний попит. Зокрема, американські спотові Біткоїн-ETF зафіксували чисті денні надходження на $753,7 млн — найбільший показник за останні три місяці. Це вказує на відновлення алокацій після млявого завершення 2025 року, коли ринок тиснули податково зумовлені продажі та перехід інвесторів у режим уникнення ризику.

Читайте також: У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

Підтримку Біткоїну також надала компанія Strategy, яка повідомила про купівлю 13 627 BTC на $1,25 млрд за середньою ціною $91 519. Після цього загальний обсяг її запасів Біткоїна зріс до 687 410 BTC. Це зміцнило позицію Strategy як найбільшого корпоративного власника та знизило занепокоєння щодо уповільнення темпів накопичення.

Попри сильні цифри, сигнали попиту залишалися змішаними. Біткоїн торгувався на Coinbase дешевше, ніж на біржах за межами США (зокрема Binance). Це означало від’ємний показник Coinbase Premium і вказувало на слабший попит з боку американських інвесторів порівняно зі світовим.

Тим часом нещодавні дані щодо інфляції в США показали подальше уповільнення, що підсилює очікування: Федеральна резервна система може перейти до зниження ставок пізніше цього року. Історично такий фон підтримував ризикові активи.

