Події цього тижня, які можуть вплинути на крипторинок

Біткоїн завершує серпень під тиском, а початок вересня може виявитися не менш волатильним. Цього тижня увага крипторинку буде прикута не лише до геополітичної ситуації, а й до низки важливих макроекономічних даних зі США, які можуть вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи

На початку тижня Біткоїн уже відреагував на загострення між США та Іраном: криптовалюта втратила понад $2000 і опустилася нижче $77 000. Однак головні випробування для ринку ще попереду.

У вівторок у США оприлюднять дані JOLTS щодо кількості відкритих вакансій за липень, а також серпневий індекс ділової активності ISM у виробничому секторі. Аналітики очікують, що кількість вакансій скоротиться приблизно до 7,27 млн проти 7,36 млн раніше.

Якщо ринок праці продемонструє більшу стійкість, ніж прогнозують економісти, це може посилити очікування щодо жорсткішої політики ФРС. Вищі процентні ставки зазвичай підтримують долар і прибутковість американських держоблігацій, водночас створюючи додатковий тиск на ризикові активи, серед яких і криптовалюти.

У середу інвестори отримають ще один сигнал — звіт ADP щодо зайнятості у приватному секторі. У четвер вийдуть щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття та індекс ISM у секторі послуг.

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Втім головною подією тижня стане публікація серпневого звіту про зайнятість у США в п’ятницю. Очікується, що американська економіка створила близько 58 000 робочих місць, а рівень безробіття залишився на рівні 4,1%.

Ці дані мають особливе значення після слабкого липневого звіту, який показав втрату 23 000 робочих місць та посилив побоювання щодо уповільнення американського ринку праці.

Сильніші за прогноз показники можуть зміцнити аргументи на користь підвищення ставок ФРС, особливо якщо інфляція залишатиметься високою. Для Bitcoin це може означати нову хвилю тиску.

Слабша статистика, навпаки, може знизити очікування щодо посилення монетарної політики та підтримати крипторинок. Водночас надто різке погіршення ситуації з зайнятістю може посилити страхи щодо рецесії та спричинити новий відтік капіталу з ризикових активів.

На думку редакції PSM, цього тижня динаміку Біткоїна визначатиме не стільки окремий економічний показник, скільки те, як нові дані змінять очікування інвесторів щодо політики ФРС. Для крипторинку зараз важливий баланс: надто сильна економіка підвищує ризик жорсткіших ставок, а надто слабка — побоювання рецесії. Саме тому навіть незначне відхилення статистики від прогнозів може спровокувати помітні коливання курсу Біткоїна.

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Джерело: CryptoPotato.