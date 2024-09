Топ-3 найпопулярніших альткоїнів для купівлі

Цього тижня численні криптовалюти продемонстрували значне зростання цін або привернули увагу інвесторів з інших причин

Біткойн (BTC), Ethereum (ETH) та багато інших провідних криптовалют були в авангарді щотижневого зростання. Однак що стосується альткоїнів, то за оцінками Santiment, рейтинг популярності очолив Bittensor (TAO).

Блокчейн-протокол, пов’язаний зі штучним інтелектом, став популярним завдяки разючому стрибку ціни на його власний токен. TAO подорожчав на 32% за тиждень і на 75% за останній місяць, і зараз торгується на рівні близько $541, за даними CoinMarketMap.

Значне зростання активу було відзначено багатьма аналітиками, які передбачали, що це може стати відправною точкою для більш агресивного ралі. Користувач CryptoWizardd прогнозував, що TAO може увійти до топ-10 криптовалют до кінця 2024 року. Наразі він посідає 28 місце з ринковою капіталізацією близько $4,02 млрд. Водночас користувач Defi_Mochi стверджує, що «всі налаштовані на TAO, тому що ніхто насправді не перевіряє його емісію».

Вас може зацікавити: Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Друге місце посів менш відомий альткоїн Hamster (HAM). Проєкт привернув увагу учасників індустрії після того, як команда пообіцяла роздати значну кількість токенів своїй спільноті. Однак виявилося, що більшість користувачів не мають права на отримання токенів, що викликало величезне розчарування.

Трійку лідерів замкнув Near Protocol (NEAR). Ціна токена підскочила майже на 24% за останній тиждень, що може бути однією з причин підвищеного інтересу. За даними Santiment, ще одним елементом є «ажіотаж навколо спільноти NEAR та її діяльності».

Одним з таких заходів є промоакція під назвою «Олімпіада». Вона охоплює змагання, де учасники можуть заробити нагороди (жетони або поїздки), виконуючи такі завдання, як популяризація Ближнього протоколу на платформах соціальних мереж. Кампанія в основному спрямована на активізацію участі спільноти, зміцнення бази користувачів і підвищення залученості в екосистему.

Про 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня, читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

За матеріалами CryptoPotato