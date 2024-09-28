close-btn
PaySpaceMagazine

Топ-3 найпопулярніших альткоїнів для купівлі

28.09.2024 12:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Цього тижня численні криптовалюти продемонстрували значне зростання цін або привернули увагу інвесторів з інших причин

Топ-3 найпопулярніших альткоїнів для купівлі

Фото: freepik.com

Біткойн (BTC), Ethereum (ETH) та багато інших провідних криптовалют були в авангарді щотижневого зростання. Однак що стосується альткоїнів, то за оцінками Santiment, рейтинг популярності очолив Bittensor (TAO).

Блокчейн-протокол, пов’язаний зі штучним інтелектом, став популярним завдяки разючому стрибку ціни на його власний токен. TAO подорожчав на 32% за тиждень і на 75% за останній місяць, і зараз торгується на рівні близько $541, за даними CoinMarketMap.

Значне зростання активу було відзначено багатьма аналітиками, які передбачали, що це може стати відправною точкою для більш агресивного ралі. Користувач CryptoWizardd прогнозував, що TAO може увійти до топ-10 криптовалют до кінця 2024 року. Наразі він посідає 28 місце з ринковою капіталізацією близько $4,02 млрд. Водночас користувач Defi_Mochi стверджує, що «всі налаштовані на TAO, тому що ніхто насправді не перевіряє його емісію».

Вас може зацікавити: Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив

Друге місце посів менш відомий альткоїн Hamster (HAM). Проєкт привернув увагу учасників індустрії після того, як команда пообіцяла роздати значну кількість токенів своїй спільноті. Однак виявилося, що більшість користувачів не мають права на отримання токенів, що викликало величезне розчарування.

Трійку лідерів замкнув Near Protocol (NEAR). Ціна токена підскочила майже на 24% за останній тиждень, що може бути однією з причин підвищеного інтересу. За даними Santiment, ще одним елементом є «ажіотаж навколо спільноти NEAR та її діяльності».

Одним з таких заходів є промоакція під назвою «Олімпіада». Вона охоплює змагання, де учасники можуть заробити нагороди (жетони або поїздки), виконуючи такі завдання, як популяризація Ближнього протоколу на платформах соціальних мереж. Кампанія в основному спрямована на активізацію участі спільноти, зміцнення бази користувачів і підвищення залученості в екосистему.

Про 4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня, читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, які варто купити до кінця цього року

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

За матеріалами CryptoPotato

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Ціна Біткоїна перевищила $65 тисяч: що з іншими криптовалютами 27.09.2024

Ціна Біткоїна перевищила $65 тисяч: що з іншими криптовалютами
Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом 26.09.2024

Visa допоможе банкам випускати власні токени, забезпечені фіатом
Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив 26.09.2024

Криптотрейдер перетворив $95 на $96,9 тис. за 12 годин — який токен купив
Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі 26.09.2024

Як підготуватися до найбільшої фінансової кризи в історії — Кійосакі
Засновник Binance скоро вийде з в'язниці: як відреагує крипторинок 26.09.2024

Засновник Binance скоро вийде з в'язниці: як відреагує крипторинок
PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою 26.09.2024

PayPal дозволив бізнесу операції з криптовалютою
Вибір редакції
Всі
Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг

 Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота
ТОП статей 26.09.2024

Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота
Останні новини
Сьогодні  14:00

Кабмін вніс зміни до програми єОселя

 Сьогодні  13:00

У Києві зросли ціни на оренду квартир: в яких районах найдешевше

 Сьогодні  12:00

Топ-3 найпопулярніших альткоїнів для купівлі

 Сьогодні  11:00

ШІ може стати розумнішим за людину раніше, ніж очікувалося — Сем Альтман

 Сьогодні  10:00

Над Землею пролетить дуже рідкісна яскрава комета

 27.09.2024  19:30

Вчені відкрили галактику, що має унікальне світіння

 27.09.2024  18:40

Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі

 Всі новини
credit link image