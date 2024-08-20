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Штрихкоди на товарах зникнуть у найближчі роки: що їх замінить

20.08.2024 11:00
Дарія Шуть
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Стандартизовані штрихкоди, які магазини в усьому світі використовують для сканування товарів на касі, дебютували ще у 1974 році. Тепер індустрія хоче замінити їх сучасними QR-кодами

Штрихкоди на товарах зникнуть у найближчі роки: що їх замінить

Фото: freepik.com

Сканування штрихкодів на касах може піти в минуле вже до 2027 року. Про це кажуть бренди та роздрібні торговці, які працюють над заміною 50-річної технології новими, більш потужними QR-кодами.

Такі гіганти, як Coca-Cola, L’Oréal і Procter & Gamble, вже почали роботу над досягненням цієї мети, як і багато роздрібних торговців, які продають їхню продукцію.

Однак перехід буде нелегким, оскільки потребуватиме міжгалузевої глобальної співпраці, оновлень програмного та апаратного забезпечення для роздрібних торговців, змін у виробництві для брендів і навчання покупців, які користуються самооплатою.

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Також ці змінити будуть недешевими, але компанії поки не оприлюднили конкретні цифри. Водночас є відчутні переваги QR-кодів, адже вони можуть зберігати значно більше інформації про продукт, ніж штрихкоди.

Компанія L’Oréal вже експериментувала з розміщенням QR-кодів на упаковках фарби для волосся. Посилання спрямовувало користувачів на вебсайт, де вони могли віртуально перевірити, чи пасує їм обраний колір, і переглянути навчальні посібники.

Також Coca-Cola повідомила, що разом із партнерами з роздрібної торгівлі провела декілька випробувань паралельного використання штрихкодів та QR-кодів. Так, у 2023 році перед Гелловіном компанія випустила обмежену партію «Фанти» з QR-кодом на пляшці. Випробування довели, що технологія працює.

Кінцева мета: єдиний QR-код, який може задовольнити залучення клієнтів, а також вимоги до точки продажу та сканування запасів.

Нагадаємо, в Україні планується запровадити обов’язок для операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси для таксі, оренди нерухомості, маркетплейси та застосунки для продажу товарів і надання послуг, збирати певну інформацію про користувачів цих ресурсів і щорічно подавати до Державної податкової служби звіт про їхні доходи від визначених видів діяльності.

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Рубрики: E-commerceСвітНовиниТехнології
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