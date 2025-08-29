У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP

POWER PAYMENT MEETUP — це щорічна зустріч лідерів платіжної індустрії, яка формує майбутнє сектору платежів в Україні та CEE регіоні
Це простір, де обговорюються регуляторні трансформації, технологічні інновації, нові моделі партнерства та клієнтського досвіду.
У фокусі 2025 року:
- Платіжна індустрія: Регуляторні оновлення Національного банку України та інтеграція з європейським фінансовим ринком
- Open Banking & API — нові рівні безпеки, доступу і взаємодії
- Embedded finance та супердодатки — майбутнє банкінгу в небанківських каналах
- AI, fraud, персоналізація, UX — нові підходи до клієнта
- Fireside Chat: про лідерство, довіру та управління командами в турбулентні часи
- Talk Show «Клієнтський досвід 360» — гейміфікація, мікроплатежі, seamless experience
Також читайте: Нова пошта планує розширення в США
ТОП-3 спікери:
- Олексій Шабан, Заступник Голови Національного банку України: Платіжна індустрія 2025 — регуляторна трансформація
- Dome Scaffidi (UK) —
- Independent Consultant Global Payments Innovation Practice
- SAPA Africa – Global Lead & President
- Bank of England – Standard Advisory Panel Member
- DS Payments Ltd UK CEO & Founder
- MEA’s Most Visionary Leader in Finance & Banking Technology according to The Middle East Leaders Magazine
- Future of Payments. World Trends that Change the Industry Globally
- Олександр Карпов, Директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group: Open Banking — технології, що змінюють ринок
Ключові гравці ринку, проривні кейси, чесна розмова про майбутнє.
Коли: 11 вересня | 12:00 – 18:00 + Networking Cocktail
Місце: Київ, Mercury Congress Center + онлайн трансляція
На вас очікує: 150+ C-level учасників
Реєстрація відкрита — не відкладайте на потім.
Зареєструватись зараз — додатково -20% для груп 3 + учасників
ЗНИЖКА 10% за промокодом «Parntner»
Актуальна програма — у вкладенні або за запитом: info@promoney-events.com
+380 96 455 50 12, Telegram: @ProMoney_events
+380 67 562 77 82 (всі месенджери)
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Revolut запустив ощадні рахунки для дітей та підлітків
Українська агрокомпанія отримала кредит від Райффайзен Банку
Чи добігає кінця бичачий цикл Біткоїна — аналітики