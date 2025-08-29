close-btn
У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP

29.08.2025 14:20
Ольга Деркач

POWER PAYMENT MEETUP — це щорічна зустріч лідерів платіжної індустрії, яка формує майбутнє сектору платежів в Україні та CEE регіоні

Це простір, де обговорюються регуляторні трансформації, технологічні інновації, нові моделі партнерства та клієнтського досвіду.

У фокусі 2025 року:

  • Платіжна індустрія: Регуляторні оновлення Національного банку України та інтеграція з європейським фінансовим ринком
  • Open Banking & API — нові рівні безпеки, доступу і взаємодії
  • Embedded finance та супердодатки — майбутнє банкінгу в небанківських каналах
  • AI, fraud, персоналізація, UX — нові підходи до клієнта
  • Fireside Chat: про лідерство, довіру та управління командами в турбулентні часи
  • Talk Show «Клієнтський досвід 360» — гейміфікація, мікроплатежі, seamless experience

ТОП-3 спікери:

  • Олексій Шабан, Заступник Голови Національного банку України: Платіжна індустрія 2025 — регуляторна трансформація
  • Dome Scaffidi (UK) — 
  • Independent Consultant Global Payments Innovation Practice 
  • SAPA Africa – Global Lead & President 
  • Bank of England – Standard Advisory Panel Member
  • DS Payments Ltd UK CEO & Founder
  • MEA’s Most Visionary Leader in Finance & Banking Technology according to The Middle East Leaders Magazine
  • Future of Payments. World Trends that Change the Industry Globally
  • Олександр Карпов, Директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group: Open Banking — технології, що змінюють ринок

Ключові гравці ринку, проривні кейси, чесна розмова про майбутнє.

Коли: 11 вересня | 12:00 – 18:00 + Networking Cocktail
Місце: Київ, Mercury Congress Center + онлайн трансляція
На вас очікує: 150+ C-level учасників

Реєстрація відкрита — не відкладайте на потім.

Зареєструватись зараз — додатково -20% для груп 3 + учасників
ЗНИЖКА 10% за промокодом «Parntner»

Актуальна програма — у вкладенні або за запитом: info@promoney-events.com
+380 96 455 50 12, Telegram: @ProMoney_events
+380 67 562 77 82 (всі месенджери)

