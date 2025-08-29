У Києві відбудеться POWER PAYMENT MEETUP

POWER PAYMENT MEETUP — це щорічна зустріч лідерів платіжної індустрії, яка формує майбутнє сектору платежів в Україні та CEE регіоні

Це простір, де обговорюються регуляторні трансформації, технологічні інновації, нові моделі партнерства та клієнтського досвіду.

У фокусі 2025 року:

Платіжна індустрія: Регуляторні оновлення Національного банку України та інтеграція з європейським фінансовим ринком

Open Banking & API — нові рівні безпеки, доступу і взаємодії

Embedded finance та супердодатки — майбутнє банкінгу в небанківських каналах

AI, fraud, персоналізація, UX — нові підходи до клієнта

Fireside Chat : про лідерство, довіру та управління командами в турбулентні часи

Talk Show «Клієнтський досвід 360» — гейміфікація, мікроплатежі, seamless experience

ТОП-3 спікери:

Олексій Шабан , Заступник Голови Національного банку України: Платіжна індустрія 2025 — регуляторна трансформація

Dome Scaffidi (UK) —

Independent Consultant Global Payments Innovation Practice

SAPA Africa – Global Lead & President

Bank of England – Standard Advisory Panel Member

DS Payments Ltd UK CEO & Founder

MEA’s Most Visionary Leader in Finance & Banking Technology according to The Middle East Leaders Magazine

Future of Payments. World Trends that Change the Industry Globally

Олександр Карпов , Директор Асоціації ЄМА, засновник Open API Group : Open Banking — технології, що змінюють ринок

Ключові гравці ринку, проривні кейси, чесна розмова про майбутнє.

Коли: 11 вересня | 12:00 – 18:00 + Networking Cocktail

Місце: Київ, Mercury Congress Center + онлайн трансляція

На вас очікує: 150+ C-level учасників

Реєстрація відкрита — не відкладайте на потім.

Зареєструватись зараз — додатково -20% для груп 3 + учасників

ЗНИЖКА 10% за промокодом «Parntner»

Актуальна програма — у вкладенні або за запитом: info@promoney-events.com

+380 96 455 50 12, Telegram: @ProMoney_events

+380 67 562 77 82 (всі месенджери)

