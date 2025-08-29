Українська агрокомпанія отримала кредит від Райффайзен Банку

У межах програми розподілу ризиків Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) група «Агротрейд» отримала додаткове кредитування від Райффайзен Банку на суму 120 млн грн

Ці кошти компанія планує спрямувати на фінансування сезонних потреб — оплату аграрних послуг, закупівлю добрив і ЗЗР, йдеться в пресрелізі компанії.

Додатково група «Агротрейд» залучить від ЄБРР грант в рамках «Програми стимулювання інвестицій у людський капітал». Його буде спрямовано на фінансування виконання стратегічних інвестицій групи у підвищення якості умов праці її співробітників. Грант буде профінансовано коштами Королівства Нідерландів через Спеціальнй фонд ЄБРР з протидії кризі.

«Цей результат — підсумок півторарічної роботи з ЄБРР. Перемовини були непростими, адже наші активи розташовані в північно-східних регіонах України — з підвищеним рівнем ризику. Але ми довели, що здатні ефективно працювати в будь-яких умовах, зберігаючи прозорість, дисципліну й відповідальність перед партнерами», — зазначає Антін Жданов, заступник генерального директора з економіки та фінансів «Агротрейд».

Цікаве по темі: Укрексімбанк надав ₴135 млн кредиту виробнику «Соків України»

У результаті співпраці кожна зі сторін отримала власні переваги. Група «Агротрейд» забезпечила собі фінансову гнучкість, що дозволило вчасно закупити ресурси, оптимально спланувати виробничі цикли та зберегти конкурентні позиції перед початком збиральної кампанії. Райффайзен Банк отримав гарантії від ЄБРР на частину кредитного портфеля, що знизило ризики у роботі з агросектором. Водночас ЄБРР реалізував стратегію підтримки сталого бізнесу в регіонах, найбільш постраждалих від війни.

У межах трансформаційної стратегії група «Агротрейд» робить акцент на стабільності, інвестиційній спроможності та розвитку довгострокових партнерств.

«Для Райфу фінансування аграрної галузі залишається пріоритетом №1. Це наш внесок у продовольчу безпеку країни. Ми раді підтримувати таких відповідальних інвесторів як «Агротрейд». Наша співпраця з ЄБРР за програмою розподілу ризиків робить кредитне фінансування для агрокомпаній більш доступним навіть у прифронтових регіонах. Це позитивно впливає на відновлення економіки та аграрної галузі зокрема», — зазначила заступниця голови правління Райффайзен Банку Лариса Бондарєва.

