Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не виявив ознак змови серед учасників паливного ринку, яка могла б пояснити підвищення цін

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив голова АМКУ Павло Кириленко.

Він уточнив, що розслідування щодо зростання вартості нафтопродуктів стартувало 9 березня. За цей період комітет зібрав і проаналізував необхідні дані, а також провів консультації з урядом.

«Усі українські оператори АЗС купують пальне майже виключно в європейських країнах, в одних і тих самих виробників та трейдерів. Наразі Антимонопольним комітетом України на підставі вже отриманих, проаналізованих даних не зафіксовано станом на сьогодні доказів щодо змови учасників ринку щодо підвищення цін», — підкреслив Кириленко.

Він також зазначив, що оператори ринку фіксують падіння обсягів продажів, тому самі зацікавлені у зниженні цін і готові до цього кроку.

Раніше, 9 березня, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголошувала, що формування цін на пальне має відповідати глобальній кон’юнктурі, але без внутрішніх спекулятивних факторів.

Чому зросли ціни на пальне

Здорожчання пального відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Після початку війни між США та Ізраїлем з Іраном ціни на енергоносії різко пішли вгору: нафта подорожчала на 8%, газ — на 28% станом на 2 березня.

Цікаве по темі: АМКУ дозволив Київстару купити шість сонячних електростанцій

Основними причинами стали атаки на інфраструктуру та ризики для транспортування ресурсів через ключові експортні маршрути.

В Україні додатковим фактором стали панічні настрої на ринку. Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначав, що саме вони стали поштовхом для стрімкого зростання цін.

За його словами, процес подорожчання було запущено через паніку, і зараз складно визначити, хто став першопричиною — мережі АЗС чи самі споживачі.

Що відбувається зараз

8 квітня 2026 року США та Іран домовилися про двотижневе перемир’я і відновлення роботи Ормузької протоки. Це одразу вплинуло на ринок: котирування нафти різко знизилися, а марки Brent і WTI опустилися нижче $96 за барель.

Того ж дня Юлія Свириденко повідомила після зустрічі з головою правління НАК Нафтогаз України, що падіння світових цін має прямо відобразитися і на вартості пального в Україні.

За її словами, мережа АЗК Укрнафта вже почала знижувати ціни. Вона додала, що за збереження нинішньої динаміки на світових ринках варто очікувати більш відчутного здешевлення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

АМКУ визнав ПриватБанк монополістом на ринку торгового еквайрингу

Що станеться, якщо Земля раптово перестане обертатися — учені

Рада підтримала законопроєкт про податок на цифрові платформи

Джерело: AIN.