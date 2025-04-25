В Україні створять новий Реєстр лудоманів на платформі Дія.Engine

Цьогоріч Кабінет міністрів ліквідував КРАІЛ та замість неї утворив державне агентство ПлейСіті. Тепер саме ця установа відповідатиме за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, а також ведення Реєстру лудоманів

В планах створити новий Реєстр лудоманів на базі Дія.Engine.

Очільник новоствореної агенції Геннадій Новіков зазначив, що загалом реєстр виконує свою основну функцію — він консолідує інформацію про осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, дозволяючи організаторам азартних ігор перевіряти особу та, за потреби, не допускати її до гри. Однак важливо розуміти, що наразі цей реєстр працює в режимі дослідної експлуатації і не має всіх необхідних функцій, які потрібно впровадити для забезпечення зручності для громадян та розвитку ринку.

«У планах — створити повноцінний продукт на платформі Дія.Engine. Новий реєстр відповідатиме всім вимогам законодавства щодо захисту персональних даних та інших аспектів, а також міститиме додатковий функціонал для організаторів азартних ігор. Процес подання заявок на внесення людини до реєстру буде автоматизований та стане набагато зручнішим. Людина в декілька кліків зможе внести себе до реєстру, щоб обмежити доступ до гри», — коментує Геннадій Новіков, голова ПлейСіті.

Наразі в Реєстрі лудоманів перебуває 12 807 українців, і за рік цей список зріс у три рази. Минулого року Реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

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Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапило 14 979 осіб, з яких 2 172 вже виключено.

99% записів у Реєстрі — це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний час закрити доступ до гральних закладів і участі в азартних іграх. Термін такого обмеження становить від шести місяців до трьох років.

Лише 1% — це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169, з яких 140 прийняті торік. Однак за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

«Подати заяву про самообмеження справді легше, ніж подати у реєстр третю особу. До того ж зростає рівень обізнаності людей про таку можливість. Відповідно, зростає кількість людей у реєстрі. Тож наша мета — дати людям максимально зручний інструмент для самообмеження та сприяти його використанню» — коментує Новіков.

У середньому, торік щомісяця до реєстру потрапляли 780 осіб — це у 2,8 раза більше, ніж у 2023, коли перелік поповнювався на приблизно 280 осіб на місяць. Найбільше заяв про самообмеження надійшло у квітні — 1 041, а найменше у червні — 524.

За перші два місяці 2025 року до Реєстру вже внесено 1 719 осіб, тобто, в середньому, 860 на місяць — це на 10% більше, ніж у 2024.

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Джерело: Опендатабот.