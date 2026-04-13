В Україні запрацювала Державна система онлайн-моніторингу ДСОМ

PlayCity запустило ДСОМ у тестову експлуатацію. Це інструмент, який дає змогу державі бачити, як працює ринок азартних ігор у реальному часі

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що раніше держава отримувала інформацію про ринок постфактум — у вигляді звітів за минулі періоди. Це обмежувало можливості контролю діяльності грального бізнесу та миттєво реагувати на порушення.

«ДСОМ змінює цей підхід. Тепер держава отримує дані про роботу організаторів азартних ігор: постійним потоком, без затримок, 24/7», — йдеться у повідомленні.

Перші підключення розпочато

ДСОМ уже працює в тестовій експлуатації, і до системи підключено перших двох організаторів, триває під’єднання інших. Далі система поступово охопить весь ліцензований ринок.

Як це працює

Системи організаторів азартних ігор інтегруються до ДСОМ. Кожна ставка, виплата або повернення коштів передається до системи як окрема транзакція з унікальним ідентифікатором.

Це означає:

дані про операції неможливо змінити або «переписати»;

кожна дія фіксується лише раз;

навіть у разі технічних збоїв інформація не втрачається.

Водночас система не відстежує дії конкретних людей і не працює з персональними даними — усі відомості передаються в знеособленому вигляді.

Що це змінює для людей і країни

Запуск ДСОМ змінює принципи регулювання ринку. Система забезпечує прозорість роботи бізнесу, автоматизує збір даних для оподаткування та знижує ризики маніпуляцій або приховування діяльності ліцензованих організаторів.

Доступ до даних отримує і Державна податкова служба України — зокрема, для розрахунку податків на виграш: військового збору та податку для фізосіб; GGR, валового ігрового доходу, який є базою для оподаткування організаторів азартних ігор.

Як запускають ДСОМ

ДСОМ впроваджується у дві черги. Перша — це фінансове ядро системи. Вона містить необхідний функціонал для прозорої взаємодії бізнесу і держави.

Перша черга дає змогу державі бачити ключові процеси: прийняття ставок, виплати виграшів та повернення коштів гравцям. Цього достатньо, щоб забезпечити контроль фінансових потоків.

Друга черга розширить можливості системи — додасть глибшу аналітику та інструменти контролю за процесами всередині ігор.

Що далі

Раніше Уряд ухвалив Постанову, яка дає змогу отримати фінансування на розробку другої черги ДСОМ.

ДСОМ — це крок до прозорого ринку, де правила однакові для всіх, а держава ухвалює рішення на основі даних.

Це також частина ширшого переходу до цифрової держави — коли рішення ухвалюють на основі даних, а не звітів і ручного контролю.

