2 активи, на які варто звернути увагу перед засіданням ФРС

UBS виділив два класи активів, які, на думку банку, виглядають найцікавіше напередодні наступного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Йдеться про акції та державні облігації з довшим строком погашення

Такий прогноз з’явився після сильного звіту з американського ринку праці. У серпні економіка США створила 162 тис. нових робочих місць поза сільським господарством, тоді як аналітики очікували лише близько 55 тис. Безробіття залишилося на рівні 4,1%.

Після публікації цих даних ринок різко підвищив оцінку ймовірності нового підвищення ставки ФРС у вересні — приблизно до 60%.

Попри це, UBS зберігає позитивний погляд на фондовий ринок. У банку вважають, що навіть якщо рішення ФРС спричинить короткострокове падіння акцій, це може створити привабливі точки входу.

Аналітики пояснюють, що висока дохідність облігацій дійсно може тиснути на сектори, чутливі до вартості грошей. Водночас сильна економіка, покращення корпоративних прибутків і активні інвестиції у ШІ-інфраструктуру, енергетику та ресурси продовжують підтримувати ринок.

У UBS також наголошують: підвищення ставки через сильну економіку для акцій загалом виглядає краще, ніж ситуація, коли регулятор змушений посилювати політику через стійко високу інфляцію.

Другим перспективним напрямом банк називає державні облігації середньої та довгої дюрації.

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Після нещодавнього зростання дохідності такі папери стали привабливішими з погляду співвідношення ризику та потенційної винагороди. UBS вважає, що вони можуть забезпечити вищий дохід і водночас краще працювати як інструмент диверсифікації портфеля.

Натомість коротко- та середньострокові облігації банк оцінює стриманіше. Подальше зростання очікувань щодо ставок може обмежити їхню дохідність, тому фіксація прибутковості на таких строках уже не виглядає настільки цікавою альтернативою готівці.

Окремо UBS продовжує позитивно оцінювати золото як захисний актив. У короткостроковій перспективі на нього можуть тиснути сильний долар і високі реальні ставки, однак геополітичні ризики, інфляційна невизначеність і фіскальні проблеми підтримують його роль у портфелі.

На думку редакції PSM, позиція UBS показує, що перед рішенням ФРС інвестори дедалі більше шукають баланс між ризиком і захистом. Акції можуть виграти від сильної економіки, тоді як довгострокові облігації залишаються способом зафіксувати вищу дохідність і знизити загальну волатильність портфеля.

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Джерело: Finbold.