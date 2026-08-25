Кійосакі попередив про ризик зростання інфляції

Американський інвестор і автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що розширення програми викупу державних облігацій Міністерством фінансів США може посилити інфляційний тиск і негативно вплинути на купівельну спроможність долара

Кійосакі назвав дії американського Мінфіну новим раундом кількісного пом’якшення (QE) та традиційно для себе порівняв їх із «друкуванням фальшивих грошей». За його прогнозом, подальше ослаблення долара може зробити власників грошових заощаджень одними з головних постраждалих від інфляції.

Водночас інвестор вважає, що активи, які потенційно зберігають або нарощують вартість у періоди ослаблення валюти, можуть опинитися у виграшному становищі. Серед них Кійосакі назвав золото, срібло, Біткоїн та окремі види нерухомості.

Приводом для його заяви стали нові плани Міністерства фінансів США щодо операцій із казначейськими облігаціями. Відомство має намір із 9 вересня збільшити максимальний обсяг окремих операцій із викупу довгострокових держоблігацій щонайменше вдвічі — з $2 млрд до $4 млрд.

У Мінфіні пояснюють рішення необхідністю підвищити ліквідність на ринку довгострокових казначейських паперів. Збільшені ліміти діятимуть до 4 листопада 2026 року — завершення поточного кварталу рефінансування.

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При цьому ототожнювати такі операції з класичним кількісним пом’якшенням не зовсім коректно. Традиційне QE проводить Федеральна резервна система, скуповуючи активи та збільшуючи обсяг ліквідності у фінансовій системі. Викуп облігацій Міністерством фінансів натомість є інструментом управління державним боргом і сам по собі не означає запуск нової програми QE або додаткову емісію грошей.

Попри це Кійосакі переконаний, що нинішня ситуація є черговим сигналом для інвесторів переглянути ставлення до грошових заощаджень. Він вкотре закликав робити ставку на активи, здатні дорожчати з часом, а не покладатися винятково на долар.

Його застереження прозвучало на тлі помітного ослаблення американської валюти: за останній місяць індекс долара США DXY знизився приблизно на 2,5%. Подальша динаміка долара та реакція ринку на розширення програми викупу облігацій покажуть, наскільки обґрунтованими були побоювання Кійосакі.

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Джерело: Finbold.