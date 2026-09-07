Goldman Sachs назвав 5 акцій, які варто звернути увагу

Goldman Sachs виділив п’ять компаній, акції яких, на думку аналітиків банку, стали привабливішими після нещодавнього зниження котирувань. У фокусі — Alibaba, Ulta Beauty, Burlington Stores, Viking Holdings та AECOM

У банку вважають, що слабкість ринку створила хороші точки входу в акції компаній, які при цьому зберігають сильні фундаментальні показники та потенціал для подальшого зростання.

Одним із головних фаворитів залишається Alibaba. Goldman Sachs очікує, що китайська технологічна компанія отримає вигоду від високого попиту на штучний інтелект і хмарні сервіси. Додатковим позитивним фактором аналітики називають поступове покращення прибутковості e-commerce-напряму.

Ще одна компанія у списку — Ulta Beauty. Її акції подешевшали через побоювання щодо посилення конкуренції та активних знижок у б’юті-секторі. Водночас остання звітність залишилася сильною: продажі компанії у другому кварталі зросли на 8,9%, операційний прибуток — на 10,1%, а прибуток на акцію — на 13,3%.

Goldman Sachs також позитивно оцінює Burlington Stores. Попри неоднозначну реакцію ринку на останній квартальний звіт, ритейлер підтвердив прогноз зростання продажів на 10–11% у 2026 фінансовому році та планує відкрити близько 115 нових магазинів з урахуванням закриттів.

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До списку потрапила і Viking Holdings. Акції круїзного оператора просіли через побоювання щодо низького рівня води на частині європейських річкових маршрутів. Однак бізнес продовжує показувати сильні результати: виручка за другий квартал зросла на 16,5%, а скоригований EBITDA — на 18,2%. Крім того, компанія вже продала 96% круїзів на 2026 рік.

П’ятою компанією стала AECOM. Її акції опинилися під тиском через страхи щодо можливого впливу ШІ на сферу проєктування та невизначеність навколо окремих старих проєктів. У Goldman Sachs вважають, що ринок може перебільшувати ці ризики, а нинішня оцінка компанії не повністю відображає її довгостроковий потенціал.

На думку редакції PSM, цей список показує, що великі інвестбанки дедалі частіше шукають можливості не серед найдорожчих акцій, а серед компаній, які тимчасово опинилися під тиском. Водночас падіння котирувань саме по собі не гарантує відновлення, тому ключове значення мають прибутковість бізнесу, темпи зростання та здатність компанії реалізувати заявлені драйвери.

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Джерело: Finbold.