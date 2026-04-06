Стратег назвав актив, який варто купувати на тлі кризи на Близькому Сході

06.04.2026 12:10
Ольга Деркач

На тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході головний глобальний стратег і директор з досліджень BCA Research Пітер Березін назвав активи, на які варто звернути увагу в умовах зростаючої невизначеності для світової економіки

Березін наголосив, що наразі найкращим вибором є готівка. Він радить утриматися від інвестицій в акції, попри те, що ринок уже частково просів після загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном наприкінці лютого.

За його словами, хоча акції можуть виглядати привабливо, їхні оцінки залишаються високими — приблизно на рівні 20-кратного прогнозного прибутку, тоді як маржинальність бізнесу перебуває близько до пікових значень.

У результаті ринки опиняються під подвійним ризиком зниження: можуть скоротитися як мультиплікатори, так і самі прибутки компаній, особливо в технологічному секторі.

У такій ситуації збільшення частки готівки виглядає стратегічно виправданим кроком. Березін радить поки що уникати агресивної експозиції в акції, зберігаючи ліквідність, щоб скористатися більш вигідними можливостями у разі подальшого падіння ринку.

«Мені зараз подобається готівка. Ризиків надто багато. Акції подешевшали порівняно з початком року. <…> Є ризик, що не лише мультиплікатори знизяться, а й ці високі маржі прибутку, особливо в технологічному секторі, почнуть падати. <…> Я б радив тримати трохи більше готівки», — зазначив він.

Ризики рецесії

Водночас конфлікт посилює макроекономічні ризики. За словами стратега, війна все ще може спровокувати рецесію.

Зокрема, за оцінками Березіна, ймовірність рецесії становить близько 40% у США та приблизно 50% у Європі й Японії. Втім, він підкреслив, що навіть підвищені ризики не означають неминучого спаду.

Він додав, що глобальну економіку можуть підтримати кілька факторів: зниження цін на нафту у разі стабілізації конфлікту, нові фіскальні стимули для домогосподарств у США, а також можливе зменшення тарифів.

Крім того, центральні банки можуть отримати простір для зниження ставок, якщо інфляція почне спадати разом зі здешевленням енергоносіїв. Додаткову підтримку можуть забезпечити стимули в Німеччині та Китаї.

Втім, за словами Березіна, уникнення рецесії значною мірою залежатиме від двох чинників: врегулювання нафтового шоку та подальшого активного інвестування в штучний інтелект.

У разі уповільнення капітальних витрат у сфері ШІ ризики рецесії суттєво зростуть — незалежно від ситуації на енергетичних ринках.

Джерело: Finbold.

