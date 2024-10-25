Зумери — молоде покоління інвесторів, які вже мислять інакше: чим відрізняються їхні підходи

Зараз набирають популярності обговорення щодо світогляду молодого покоління — Gen Z, або ж зумерів. Вони відомі своєю кардинальною зміною власної реальності, цінностями, а також підходами до фінансів. Як і куди інвестує молоде покоління, та які нові стратегії вони принесли на ринок — розповіла інвестиційна експертка та лекторка Біржового університету Олеся Твердохліб

Особливості зумерів в інвестуванні

Зумери виросли в епоху цифрових технологій і соціальних змін. Вони приносять свіжий погляд і створюють нові стратегії інвестування. За дослідженнями Charles Schwab, близько 15% інвесторів на фондовому ринку США належать до покоління Z, а також більшість молоді починає цікавитися цією справою у віці 18 років. І це лише початок — з кожним роком ця частка стає все більшою, й усе через особливості покоління:

Прагнення до фінансової свободи. Покоління Z, на відміну від попередніх, надає перевагу диверсифікації джерел доходу, прагне досягти фінансової незалежності раніше за мілленіалів і покоління X. Інвестиції для них — ключовий інструмент. За дослідженням Nielsen, близько 54% представників покоління Z планують створити власний бізнес.

Розуміння ризиків економічної нестабільності . Зумери стали свідками економічних криз, рецесій і пандемії COVID-19, і це загострило їхню обережність щодо фінансового майбутнього. Вони розуміють, що покладатися лише на зарплату небезпечно, і тому шукають інші способи захисту своїх фінансів.

. Зумери стали свідками економічних криз, рецесій і пандемії COVID-19, і це загострило їхню обережність щодо фінансового майбутнього. Вони розуміють, що покладатися лише на зарплату небезпечно, і тому шукають інші способи захисту своїх фінансів. Інформаційне поле. Зумери — перше покоління, яке виросло в умовах постійного доступу до інтернету та мобільних пристроїв. Завдяки доступу до мобільних застосунків для інвестування, фінансових блогів, YouTube і TikTok, зумери мають більшу фінансову грамотність, ніж попередні покоління в їхньому віці.

Покоління Z можна вважати переломним у контексті підходу до фінансів та інвестування. Зумери починають задумуватися про фінансове планування, пенсійні заощадження та інвестування у дуже молодому віці. Вони усвідомлюють важливість накопичення капіталу і розуміють, що чим раніше почати інвестувати — тим швидше вони отримають довгострокову фінансову стабільність.

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У що інвестує покоління Z?

Інтереси зумерів формують їхні інвестиційні рішення, які базуються на цінностях, технологіях і прагненні до фінансової незалежності. Це покоління змінює правила гри у світі фінансів, вводить нові стандарти прозорості, етичності та інноваційності. Серед основних напрямків інвестування:

Фондовий ринок

Акції та ETF : за даними NASDAQ, 73% інвесторів покоління Z володіють акціями, що робить їх найпоширенішим видом вкладень для цього покоління. 15% використовують ETF, 30% тримають інвестиції в облігації, а 22% купують індексні фонди.

: за даними NASDAQ, 73% інвесторів покоління Z володіють акціями, що робить їх найпоширенішим видом вкладень для цього покоління. 15% використовують ETF, 30% тримають інвестиції в облігації, а 22% купують індексні фонди. Акції з високою дивідендною дохідністю: молодь також інвестує у стабільні компанії з високими дивідендами, що дозволяє їм отримувати пасивний дохід. Це особливо популярно серед тих, хто хоче забезпечити собі фінансову стабільність на довгострокову перспективу. Серед улюблених акцій зумерів: ABBV (3,17%), AHR (3,94%), C (3,48%), PEP (3,16%), SCHD (3,48%).

Криптовалюти

Покоління Z особливо прихильне до нових форм інвестування — 47% зумерів повідомили, що володіють криптовалютою. Ба більше, зумери лідирують серед криптоінвесторів та вкладають кошти не тільки у відомі монети, а й у ті, що мають потенціал. Вони бачать у криптовалютах не лише інвестиційний інструмент, а й можливість для децентралізації фінансової системи. Серед найпопулярніших напрямків:

Біткоїн, Ефіріум та Альткоїни .

. NFT та DeFi-проєкти. Інвестиції у невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані фінансові продукти (DeFi) також набувають популярності й відкривають можливості для інвестицій у цифрові активи та платформи, зокрема ними користуються 9% зумерів у сфері криптовалют.

Нерухомість без купівлі фізичної власності

Зумери часто обирають REITs (Real Estate Investment Trusts) — компанії, що володіють нерухомістю та отримують дохід від оренди або продажу. Це дозволяє інвестувати в нерухомість без необхідності купувати фізичну власність. Згідно з дослідженням від National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), приблизно 55% молодих інвесторів (віком від 21 до 35 років) активно цікавляться REITs як альтернативою традиційним інвестиціям у житло. Це пояснюють тим, що REITs забезпечують диверсифікованість та пасивний дохід без складнощів з управління майном.

Також зумери залучені до платформ краудфандингу нерухомості, таких як Fundrise або Roofstock. За даними дослідження від Fundrise, приблизно 30% нових інвесторів на їх платформі у 2023 р. — представники покоління Z, що показує зростаючий інтерес до таких інструментів. Молодь обирає краудфандинг через доступність мінімальних вкладень та можливість інвестувати в кілька проєктів одночасно.

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Сталий розвиток та етичні інвестиції

Портфелі зумерів часто включають компанії, що займаються зеленою енергетикою, відновлюваними джерелами енергії, електромобілями, а також фонди, що слідують принципам екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG). Дослідження показали, що ця цінність впливає на їхню фінансову практику. За даними Morgan Stanley, 90% представників покоління Z вважають, що компанії відповідальні за вирішення екологічних та соціальних проблем.

Фінтех та технології

Зумери підтримують компанії, які розробляють нові фінансові технології (Robinhood, Revolut), платіжні системи (Square, PayPal) та застосунки для мобільного банкінгу, що роблять фінансові послуги більш доступними.

Інвестиції в себе

Покоління Z активно вкладає кошти в навчальні курси, програми та особистісний розвиток. Вони вірять, що інвестиції в себе — найкращий спосіб забезпечити стабільне фінансове майбутнє. 48% студентів покоління Z брали участь в онлайн-курсах або семінарах, щоб покращити свої навички, за даними Zidpo. Чим більше знань, тим більше можливостей для створення нових ідей та пасивного доходу.

Зумери на ринку — нові правила

Напрямки інвестування демонструють інтереси та цінності покоління. Важливим критерієм для зумерів є інтеграція етичності, користі інновацій та фінансова незалежність. Такий підхід до фінансів впливає на майбутнє ринків і змінює традиційні підходи до інвестування.

Замість слідування консервативним методам минулих поколінь, вони шукають нові шляхи збільшення свого капіталу, водночас зі зміною на краще у всіх сферах життя. За вибором інвестицій у технології, криптовалюти, нерухомість та компанії, стоїть не бажання прибутку, а підтримка соціально відповідальних практик.

Покоління Z відкриває нову еру інвестування, де принципи людяності стають наріжними каменями фінансового планування. І це лише початок — їхній вплив на глобальну економіку зростатиме разом із фінансовим досвідом і амбіціями.

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