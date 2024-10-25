Зумери — молоде покоління інвесторів, які вже мислять інакше: чим відрізняються їхні підходи

Зараз набирають популярності обговорення щодо світогляду молодого покоління — Gen Z, або ж зумерів. Вони відомі своєю кардинальною зміною власної реальності, цінностями, а також підходами до фінансів. Як і куди інвестує молоде покоління, та які нові стратегії вони принесли на ринок — розповіла інвестиційна експертка та лекторка Біржового університету Олеся Твердохліб
Особливості зумерів в інвестуванні
Зумери виросли в епоху цифрових технологій і соціальних змін. Вони приносять свіжий погляд і створюють нові стратегії інвестування. За дослідженнями Charles Schwab, близько 15% інвесторів на фондовому ринку США належать до покоління Z, а також більшість молоді починає цікавитися цією справою у віці 18 років. І це лише початок — з кожним роком ця частка стає все більшою, й усе через особливості покоління:
- Прагнення до фінансової свободи. Покоління Z, на відміну від попередніх, надає перевагу диверсифікації джерел доходу, прагне досягти фінансової незалежності раніше за мілленіалів і покоління X. Інвестиції для них — ключовий інструмент. За дослідженням Nielsen, близько 54% представників покоління Z планують створити власний бізнес.
- Розуміння ризиків економічної нестабільності. Зумери стали свідками економічних криз, рецесій і пандемії COVID-19, і це загострило їхню обережність щодо фінансового майбутнього. Вони розуміють, що покладатися лише на зарплату небезпечно, і тому шукають інші способи захисту своїх фінансів.
- Інформаційне поле. Зумери — перше покоління, яке виросло в умовах постійного доступу до інтернету та мобільних пристроїв. Завдяки доступу до мобільних застосунків для інвестування, фінансових блогів, YouTube і TikTok, зумери мають більшу фінансову грамотність, ніж попередні покоління в їхньому віці.
Покоління Z можна вважати переломним у контексті підходу до фінансів та інвестування. Зумери починають задумуватися про фінансове планування, пенсійні заощадження та інвестування у дуже молодому віці. Вони усвідомлюють важливість накопичення капіталу і розуміють, що чим раніше почати інвестувати — тим швидше вони отримають довгострокову фінансову стабільність.
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У що інвестує покоління Z?
Інтереси зумерів формують їхні інвестиційні рішення, які базуються на цінностях, технологіях і прагненні до фінансової незалежності. Це покоління змінює правила гри у світі фінансів, вводить нові стандарти прозорості, етичності та інноваційності. Серед основних напрямків інвестування:
- Фондовий ринок
- Акції та ETF: за даними NASDAQ, 73% інвесторів покоління Z володіють акціями, що робить їх найпоширенішим видом вкладень для цього покоління. 15% використовують ETF, 30% тримають інвестиції в облігації, а 22% купують індексні фонди.
- Акції з високою дивідендною дохідністю: молодь також інвестує у стабільні компанії з високими дивідендами, що дозволяє їм отримувати пасивний дохід. Це особливо популярно серед тих, хто хоче забезпечити собі фінансову стабільність на довгострокову перспективу. Серед улюблених акцій зумерів: ABBV (3,17%), AHR (3,94%), C (3,48%), PEP (3,16%), SCHD (3,48%).
- Криптовалюти
Покоління Z особливо прихильне до нових форм інвестування — 47% зумерів повідомили, що володіють криптовалютою. Ба більше, зумери лідирують серед криптоінвесторів та вкладають кошти не тільки у відомі монети, а й у ті, що мають потенціал. Вони бачать у криптовалютах не лише інвестиційний інструмент, а й можливість для децентралізації фінансової системи. Серед найпопулярніших напрямків:
- Біткоїн, Ефіріум та Альткоїни.
- NFT та DeFi-проєкти. Інвестиції у невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані фінансові продукти (DeFi) також набувають популярності й відкривають можливості для інвестицій у цифрові активи та платформи, зокрема ними користуються 9% зумерів у сфері криптовалют.
- Нерухомість без купівлі фізичної власності
Зумери часто обирають REITs (Real Estate Investment Trusts) — компанії, що володіють нерухомістю та отримують дохід від оренди або продажу. Це дозволяє інвестувати в нерухомість без необхідності купувати фізичну власність. Згідно з дослідженням від National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), приблизно 55% молодих інвесторів (віком від 21 до 35 років) активно цікавляться REITs як альтернативою традиційним інвестиціям у житло. Це пояснюють тим, що REITs забезпечують диверсифікованість та пасивний дохід без складнощів з управління майном.
Також зумери залучені до платформ краудфандингу нерухомості, таких як Fundrise або Roofstock. За даними дослідження від Fundrise, приблизно 30% нових інвесторів на їх платформі у 2023 р. — представники покоління Z, що показує зростаючий інтерес до таких інструментів. Молодь обирає краудфандинг через доступність мінімальних вкладень та можливість інвестувати в кілька проєктів одночасно.
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- Сталий розвиток та етичні інвестиції
Портфелі зумерів часто включають компанії, що займаються зеленою енергетикою, відновлюваними джерелами енергії, електромобілями, а також фонди, що слідують принципам екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG). Дослідження показали, що ця цінність впливає на їхню фінансову практику. За даними Morgan Stanley, 90% представників покоління Z вважають, що компанії відповідальні за вирішення екологічних та соціальних проблем.
- Фінтех та технології
Зумери підтримують компанії, які розробляють нові фінансові технології (Robinhood, Revolut), платіжні системи (Square, PayPal) та застосунки для мобільного банкінгу, що роблять фінансові послуги більш доступними.
- Інвестиції в себе
Покоління Z активно вкладає кошти в навчальні курси, програми та особистісний розвиток. Вони вірять, що інвестиції в себе — найкращий спосіб забезпечити стабільне фінансове майбутнє. 48% студентів покоління Z брали участь в онлайн-курсах або семінарах, щоб покращити свої навички, за даними Zidpo. Чим більше знань, тим більше можливостей для створення нових ідей та пасивного доходу.
Зумери на ринку — нові правила
Напрямки інвестування демонструють інтереси та цінності покоління. Важливим критерієм для зумерів є інтеграція етичності, користі інновацій та фінансова незалежність. Такий підхід до фінансів впливає на майбутнє ринків і змінює традиційні підходи до інвестування.
Замість слідування консервативним методам минулих поколінь, вони шукають нові шляхи збільшення свого капіталу, водночас зі зміною на краще у всіх сферах життя. За вибором інвестицій у технології, криптовалюти, нерухомість та компанії, стоїть не бажання прибутку, а підтримка соціально відповідальних практик.
Покоління Z відкриває нову еру інвестування, де принципи людяності стають наріжними каменями фінансового планування. І це лише початок — їхній вплив на глобальну економіку зростатиме разом із фінансовим досвідом і амбіціями.
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