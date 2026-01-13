Anthropic випустить медичну версію чат-бота Claude

Компанія Anthropic робить простішим для пацієнтів і клініцистів використання свого чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ), щоб отримувати доступ до медичної інформації. Це частина ширшого руху компанії в бік прибуткового сектору охорони здоров’я

Компанія повідомила, що її продукт Claude запускає нову пропозицію для сфери охорони здоров’я, яка відповідає вимогам Закону про переносимість і підзвітність медичного страхування (HIPAA), і може використовуватися лікарнями, медичними провайдерами та споживачами для роботи із захищеними медичними даними. Anthropic також інтегрувала у свій продукт наукові бази даних і додала розширені можливості для біологічних досліджень.

Anthropic дозволяє користувачам експортувати свої медичні дані з застосунків, зокрема Apple Health і Function Health, щоб допомогти їм зібрати та передати медичні записи провайдерам.

Anthropic оголосила про ці функції через кілька днів після того, як конкурент OpenAI представив нові інструменти для клініцистів — для роботи з кейсами — і для звичайних користувачів — для перегляду результатів аналізів, раціонів і тренувальних рутин. Ці релізи поспіль підкреслюють зростаюче прагнення Кремнієвої долини закріпитися в охороні здоров’я, щоб підвищити продажі та довести широку користь ШІ.

«Коли ми думаємо про економіку загалом і про те, де ШІ може мати найбільший вплив, він справді дуже добре підходить для цього — щойно ви зробите правильні речі в частині регулювання та даних», — сказав Майк Крігер, chief product officer Anthropic і співзасновник Instagram.

Цікаве по темі: ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

За його словами, нові інструменти створені для «того, щоб дати людям більше знань».

Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, позиціонує себе як надійний розробник ШІ із фокусом на безпеку. Її софт став особливо популярним серед інженерів, які використовують його для автоматизації процесу програмування.

Компанія повідомила, що Banner Health, одна з найбільших неприбуткових систем охорони здоров’я у США, має понад 22 000 клінічних провайдерів, які користуються Claude, і що 85% з них повідомляють, що працюють швидше та точніше. Anthropic також співпрацює з такими клієнтами, як Novo Nordisk A/S і Stanford Health Care.

Anthropic заявила, що її медичні відповіді підкріплюються посиланнями на авторитетні публікації, зокрема PubMed і NPI Registry, щоб клініцисти могли більше довіряти результатам. Також Anthropic повідомила, що не навчатиме свої моделі на даних користувачів у сфері охорони здоров’я.

Джерело: Bloomberg.