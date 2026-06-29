Скільки заробляють співробітники Anthropic

Деякі співробітники Anthropic — компанії, яка розробляє Claude — отримують понад $1 млн базової зарплати на рік. Це показали нові дані, отримані з федеральних документів компанії

Anthropic може вийти на біржу вже цієї осені. На тлі підготовки до можливого IPO вартістю $1 трлн компанія за останній рік суттєво прискорила найм персоналу — і продовжує добре платити своїм співробітникам.

Дані з’явилися завдяки документам, які стартап подавав для спонсорства робочих віз H-1B. Саме ці заявки дають рідкісну можливість зазирнути в реальні пакети винагороди компанії. Дві зарплати виявилися особливо вражаючими: обидві посади названі загальним титулом Member of Technical Staff, який у ШІ-лабораторіях часто використовують для найрізноманітніших ролей. Одна з них становила $1,12 млн базової зарплати, інша — $1,38 млн на рік.

Боротьба за технічних спеціалістів у сфері штучного інтелекту останнім часом загострюється по всій галузі: за даними інших джерел, Anthropic вже випередила OpenAI за ринковою оцінкою, залучивши фінансування на рівні $965 млрд — це додатково підсилює конкуренцію за провідних дослідників між найбільшими лабораторіями.

Такі великі зарплати пояснюються запеклою боротьбою за таланти на ринку ШІ. Конкуренти з глибокими кишенями — Meta, Google та OpenAI — також активно борються за найм і утримання провідних інженерів, сприймаючи величезні пакети винагороди як необхідну інвестицію.

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Через те, що титули Member of Technical Staff в Anthropic присвоюють надто широкому колу людей, із самих документів важко зрозуміти, чим саме займається кожен конкретний працівник. Це можуть бути як провідні дослідники, відібрані за унікальними технічними навичками, так і досвідчені керівники, які вирішили перейти в популярну лабораторію зі звичного корпоративного середовища.

За перші два квартали 2026 фінансового року Anthropic отримала сертифікацію приблизно для 80 позицій у програмі H-1B. Варто врахувати: подані документи відображають лише базову оплату і не включають бонуси чи компенсацію акціями — а саме акції часто складають левову частку загального доходу, особливо з огляду на стрибок оцінки компанії до $965 млрд у травні цього року. Тож реальні доходи багатьох співробітників, найімовірніше, ще вищі за вказані в документах цифри.

Загальна тенденція на ринку праці показова: попри те, що частина технологічних гігантів скоротила кількість заявок на візи H-1B цього року, Anthropic, OpenAI та Nvidia, навпаки, наростили активність у цьому напрямку, активно шукаючи таланти за кордоном.

Боротьба за фахівців розігрілася настільки, що дослідники нерідко домовляються про багатомільйонні пакети винагороди. У Anthropic є потужний аргумент на свою користь: стрімке зростання оцінки компанії означає, що навіть співробітники, які пробули в команді лише кілька років, бачили, як їхні опціони на акції перетворювалися на мільйони доларів. За оцінками SignalFire, компанії вдається утримувати персонал краще, ніж конкурентам — а нещодавно Anthropic здобула й кілька перемог у битві за таланти, переманивши дослідників із Google.

Серед інших ключових напрямків роботи: керівники з дизайну продукту отримують від $140 254 до $385 тис. на рік, спеціалісти з продуктових операцій — від $125 тис. до $500 тис. У фінансовому та комерційному блоках діапазони помітно скромніші: бухгалтерія — від $141 378 до $230 тис., комерційні юристи — від $198 765 до $320 тис., фахівці з обчислювальних потужностей — від $187 574 до $300 тис., маркетинг — від $159 328 до $200 тис.

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Джерело: Business Insider.