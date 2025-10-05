close-btn
Творець ChatGPT заявив, що ШІ може випадково захопити світ

05.10.2025 14:30
Ольга Деркач

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, компанії, яка створила ChatGPT, висловив думку, що штучний інтелект може «випадково захопити світ». При цьому він підкреслив, що не йдеться про класичний сценарій повстання машин, який часто зображають у фільмах, а про повільний, майже непомітний процес зростаючої залежності людства від ШІ

Творець ChatGPT заявив, що ШІ може випадково захопити світ

Фото: chatgpt.com

Виступаючи у подкасті MD MEETS, Альтман пояснив, що сьогодні сотні мільйонів людей уже активно користуються ChatGPT — і ця цифра, за його прогнозами, невдовзі сягне мільярдів. З кожним днем користувачі все більше покладаються на поради моделі — спочатку усвідомлено, використовуючи її як помічника для роботи чи навчання, а потім — майже автоматично, не замислюючись над тим, як це впливає на їхні рішення.

«Сотні мільйонів уже використовують ChatGPT, і скоро їх будуть мільярди. Люди все частіше покладаються на поради моделі — спочатку усвідомлено, потім автоматично», — сказав Альтман.

Він застеріг, що така тенденція формує «петлю зворотного зв’язку»: чим частіше люди користуються ChatGPT і довіряють його рекомендаціям, тим швидше система навчається, адаптується і починає впливати на наші рішення. «Це означає, що ми робимо те, чого хоче модель, навіть не помічаючи цього», — підкреслив він.

Читайте також: Українські дослідники представили першу національну ШІ-модель

На думку Альтмана, цей процес не обов’язково є загрозливим, але вимагає уважності. Він вважає, що залежність від штучного інтелекту вже зараз стає частиною сучасного суспільства, адже ШІ використовується у навчанні, роботі, створенні контенту, а тепер — і в ухваленні особистих рішень.

Разом із тим керівник OpenAI визнав, що така взаємодія має і зворотний бік — люди дедалі менше аналізують інформацію самостійно, передаючи інтелектуальну ініціативу алгоритмам. Це, за його словами, може змінити спосіб, у який суспільство формує думки, ухвалює рішення та визначає, що є «правильним» чи «корисним».

Таким чином, Альтман не говорить про раптове домінування машин, а радше попереджає про поступову передачу контролю від людини до технології — процес, який уже розпочався.

Допоміжні матеріали: unian.ua.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
