Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради

Проєкт Трудового кодексу схвалено Кабінетом Міністрів та передано до ВРУ. Без перебільшення – на цей момент чекали роками

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Чинне трудове законодавство давно не відповідає реаліям сучасного ринку праці: війна, вимушена міграція, дефіцит кадрів, дистанційна робота, трансформація ролі роботодавця і працівника. Тому той факт, що проєкт нового Трудового кодексу схвалив Кабмін – уже можна вважати важливим кроком уперед», — написав він.

Що очікують українці від нового Трудового кодексу?

За словами політика, потрібен збалансований підхід до захисту прав працівників і законних інтересів роботодавців. Захист працівника має поєднуватися з реальними можливостями бізнесу. Роботодавці мають працювати, інвестувати, створювати робочі місця і не зазнавати надмірних ризиків в умовах складної економіки та повномасштабної війни.

Також Гетманцев неодноразово писав про те, що:

трудове право має бути інструментом стабільності, а не джерелом страху та створення перешкод для роботодавця;

гнучкість регулювання не повинна означати зниження стандартів та рівня захисту прав працівників;

нові моделі зайнятості мають бути виведені з тіні та врегульовані, а не заборонені або проігноровані.

Попереду ще складний шлях: публічні обговорення, правки, дискусії в профільних комітетах із залученням експертів, а згодом – парламентський розгляд у сесійній залі. Але важливо, що цей процес нарешті стартує не на рівні декларацій, а в реальному законотворчому полі.

«Сподіваюся, що представлений проєкт стане основою для сучасного, чесного і прозорого трудового законодавства – такого, що враховує інтереси працівників, роботодавців і реалії країни, яка живе та працює в умовах війни», — резюмував народний депутат.

