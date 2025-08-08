Деякі українці можуть отримати допомогу від ООН: хто має право

Деякі громадяни України можуть отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У серпні стартувала нова хвиля реєстрації в одній із областей, що систематично потерпає від ворожих атак

Хто має право на фінансову допомогу від ООН

Уже кілька років УВКБ ООН реалізовує програми підтримки для українців, які постраждали внаслідок війни. Організація надає одноразову грошову допомогу для покриття базових потреб: житла, харчування та першочергових витрат.

Претендувати на участь у цій програмі можуть такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи, які залишили небезпечні регіони протягом останніх шести місяців;

ВПО, які тимчасово виїжджали, але вже повернулися до свого попереднього місця проживання;

українці, які евакуювалися за кордон і наразі повернулися до України.

Фінансова допомога надається лише за умови, що особа не отримувала аналогічної підтримки від інших гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців.

Допомогу від УВКБ ООН призначають вразливим групам переселенців, зокрема:

одиноким батькам, які виховують дитину до 18 років;

неповним родинам, у складі яких є особи віком від 55 років;

сім’ям, де літні люди доглядають за малолітніми дітьми;

домогосподарствам, де проживають особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Ключова вимога — середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 5400 гривень.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть втратити частину стажу через відпустки

Як податися на допомогу від ООН

В Україні офіційним партнером УВКБ ООН виступає благодійна організація «Право на захист», яка забезпечує проведення реєстрації на участь у програмі. Її мобільні команди виїжджають у населені пункти, де здійснюють прийом заявників.

Цього серпня реєстраційна кампанія розпочалася в Сумській області. Уже відбулися виїзди до Лебедина, села Рогинці, Кролевця, а 8 серпня заплановано відвідати Тростянець.

На місці мобільна група спершу формує чергу з охочих, після чого запрошує людей для подальшої реєстрації та подання документів на виплати.

Всю надану під час реєстрації інформацію вносять до бази даних УВКБ ООН. Виплати надаються протягом трьох місяців. Загальний розмір допомоги становить 10 800 гривень на одну особу (по 3 600 гривень щомісячно).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким українцям доведеться повернути частину субсидії

Чи можуть пенсіонери виїжджати за кордон

Надбавка до пенсії за надстаж: хто і скільки отримає у 2025

Джерело: 24 Канал.