close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу

14.07.2026 18:20
Микола Деркач

Міжнародна гуманітарна організація ACTED разом із благодійними фондами «Ранок Відродження» та «Світло надії» запустила нову програму підтримки українців, які постраждали від війни. У межах ініціативи жителі окремих громад чотирьох областей можуть оформити грошову допомогу

Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу

Фото: chatgpt.com

Хто може отримати допомогу

Програма поширюється на мешканців окремих громад:

  • Запорізької області – Михайло-Лукашівської громади Запорізького району;
  • Харківської області – сіл Волобуївка та Гусарівка Балаклійської громади;
  • Херсонської області – Білокриницько-Білоусівського старостинського округу Великоолександрівської громади Бериславського району;
  • Чернігівської області – Смичинського старостинського округу Городнянської громади.

Читайте також: Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

Водночас претенденти повинні належати щонайменше до однієї із соціально вразливих категорій. Зокрема, допомогу можуть отримати:

  • родини з трьома і більше дітьми віком до 18 років;
  • сім’ї, які виховують дітей до двох років;
  • домогосподарства, де є вагітні жінки;
  • люди з інвалідністю І або ІІ групи;
  • особи з тяжкими хронічними захворюваннями;
  • громадяни віком від 60 років;
  • маломобільні люди, які потребують постійного догляду;
  • домогосподарства, очолювані жінками або батьками-одинаками;
  • сім’ї, які безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій, зокрема через пошкодження чи руйнування житла, поранення або загибель цивільних членів родини.

Як подати заявку

Для участі у програмі необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням, опублікованим організаторами. Після перевірки даних заявників повідомлять про подальші етапи отримання допомоги.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що гуманітарні програми міжнародних організацій регулярно оновлюються, а умови участі можуть змінюватися залежно від фінансування та потреб регіонів. Перед поданням заявки варто уважно ознайомитися з вимогами програми та переконатися, що ви відповідаєте всім критеріям відбору.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Можливості банків розширять: що змінить сек’юритизація для українців

Мінцифри оновило верифікацію Starlink через Дію

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ 14.07.2026

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ
200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу 14.07.2026

200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу
Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео 14.07.2026

Клієнтів платіжних терміналів можуть почати знімати на відео
Хто з українців отримає оновлену державну допомогу у липні 14.07.2026

Хто з українців отримає оновлену державну допомогу у липні
PlayCity знову оштрафувало відомого оператора азартних ігор на ₴4 млн 13.07.2026

PlayCity знову оштрафувало відомого оператора азартних ігор на ₴4 млн
Деякі українці можуть збільшити свої пенсії 13.07.2026

Деякі українці можуть збільшити свої пенсії

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  21:00

Скільки б ви отримали, інвестувавши в акції Micron $1000

 Сьогодні  20:20

Японці знайшли величезні поклади золота на дні океану

 Сьогодні  19:40

Криптотрейдер заробив понад 800% за місяць на одному токені

 Сьогодні  19:00

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

 Сьогодні  17:40

Як змінився небанківський ринок у червні — НБУ

 Сьогодні  17:00

Криптобіржа Kraken запустила криптокартку в Європі

 Сьогодні  16:20

200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.