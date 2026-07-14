Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу

Міжнародна гуманітарна організація ACTED разом із благодійними фондами «Ранок Відродження» та «Світло надії» запустила нову програму підтримки українців, які постраждали від війни. У межах ініціативи жителі окремих громад чотирьох областей можуть оформити грошову допомогу

Хто може отримати допомогу

Програма поширюється на мешканців окремих громад:

Запорізької області – Михайло-Лукашівської громади Запорізького району;

– Михайло-Лукашівської громади Запорізького району; Харківської області – сіл Волобуївка та Гусарівка Балаклійської громади;

– сіл Волобуївка та Гусарівка Балаклійської громади; Херсонської області – Білокриницько-Білоусівського старостинського округу Великоолександрівської громади Бериславського району;

– Білокриницько-Білоусівського старостинського округу Великоолександрівської громади Бериславського району; Чернігівської області – Смичинського старостинського округу Городнянської громади.

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Водночас претенденти повинні належати щонайменше до однієї із соціально вразливих категорій. Зокрема, допомогу можуть отримати:

родини з трьома і більше дітьми віком до 18 років;

сім’ї, які виховують дітей до двох років;

домогосподарства, де є вагітні жінки;

люди з інвалідністю І або ІІ групи;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями;

громадяни віком від 60 років;

маломобільні люди, які потребують постійного догляду;

домогосподарства, очолювані жінками або батьками-одинаками;

сім’ї, які безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій, зокрема через пошкодження чи руйнування житла, поранення або загибель цивільних членів родини.

Як подати заявку

Для участі у програмі необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням, опублікованим організаторами. Після перевірки даних заявників повідомлять про подальші етапи отримання допомоги.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що гуманітарні програми міжнародних організацій регулярно оновлюються, а умови участі можуть змінюватися залежно від фінансування та потреб регіонів. Перед поданням заявки варто уважно ознайомитися з вимогами програми та переконатися, що ви відповідаєте всім критеріям відбору.

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За матеріалами napensii.ua.