Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу

Міжнародна гуманітарна організація ACTED разом із благодійними фондами «Ранок Відродження» та «Світло надії» запустила нову програму підтримки українців, які постраждали від війни. У межах ініціативи жителі окремих громад чотирьох областей можуть оформити грошову допомогу
Хто може отримати допомогу
Програма поширюється на мешканців окремих громад:
- Запорізької області – Михайло-Лукашівської громади Запорізького району;
- Харківської області – сіл Волобуївка та Гусарівка Балаклійської громади;
- Херсонської області – Білокриницько-Білоусівського старостинського округу Великоолександрівської громади Бериславського району;
- Чернігівської області – Смичинського старостинського округу Городнянської громади.
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Водночас претенденти повинні належати щонайменше до однієї із соціально вразливих категорій. Зокрема, допомогу можуть отримати:
- родини з трьома і більше дітьми віком до 18 років;
- сім’ї, які виховують дітей до двох років;
- домогосподарства, де є вагітні жінки;
- люди з інвалідністю І або ІІ групи;
- особи з тяжкими хронічними захворюваннями;
- громадяни віком від 60 років;
- маломобільні люди, які потребують постійного догляду;
- домогосподарства, очолювані жінками або батьками-одинаками;
- сім’ї, які безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій, зокрема через пошкодження чи руйнування житла, поранення або загибель цивільних членів родини.
Як подати заявку
Для участі у програмі необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням, опублікованим організаторами. Після перевірки даних заявників повідомлять про подальші етапи отримання допомоги.
Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що гуманітарні програми міжнародних організацій регулярно оновлюються, а умови участі можуть змінюватися залежно від фінансування та потреб регіонів. Перед поданням заявки варто уважно ознайомитися з вимогами програми та переконатися, що ви відповідаєте всім критеріям відбору.
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За матеріалами napensii.ua.