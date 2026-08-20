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Деякі українці отримають до 3100 грн допомоги: хто має право

20.08.2026 13:50
Микола Деркач

Напередодні Дня Незалежності частина українців отримає разову грошову допомогу від держави. Розмір виплати залежить від статусу одержувача й становить від 450 до 3 100 грн. Більшості громадян кошти нарахують автоматично разом із пенсією або іншою державною допомогою

Деякі українці отримають до 3100 грн допомоги: хто має право

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Хто отримає найбільшу виплату

За даними Пенсійного фонду України, максимальна допомога у розмірі 3 100 грн передбачена для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Таку саму суму отримають колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років і які мають інвалідність I групи через загальне захворювання, трудове каліцтво або з інших причин.

Також 3 100 грн виплатять громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи допомога становитиме 2 900 грн, а III групи — 2 700 грн.

Кому виплатять 1 000 грн

Разову допомогу у розмірі 1 000 грн отримають учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності.

До цієї категорії також належать колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув’язнення не було 18 років, а також люди, які народилися у таких місцях під час перебування там їхніх батьків.

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Ще 650 грн передбачено для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, а також дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які повторно не одружилися.

Таку ж суму отримають дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни й жертв нацистських переслідувань, які за життя мали відповідний статус особи з інвалідністю та після їх смерті не уклали нового шлюбу.

Кому передбачено 450 грн

Мінімальний розмір допомоги — 450 грн. Її виплатять учасникам війни, колишнім в’язням концентраційних таборів і гетто, людям, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Чи потрібно подавати заяву

Більшості отримувачів окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Якщо людина вже отримує пенсію або іншу соціальну виплату, допомогу до Дня Незалежності мають перерахувати автоматично.

Самостійно звернутися до ПФУ необхідно окремим громадянам, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію чи пільги та не проходять військову службу.

Редакція PSM звертає увагу, що розмір виплати визначається відповідно до статусу людини, тому перед зверненням варто перевірити, до якої категорії одержувачів вона належить і чи потрібне окреме подання документів.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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