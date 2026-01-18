close-btn
Пальне може здорожчати на 2 грн/л — директор А-95

18.01.2026 11:30
Микола Деркач

Пальне може подорожчати приблизно на 2 грн/л у найближчі тижні, однак дефіциту на ринку не прогнозують

Фото: freepik.com

Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За його словами, основні причини можливого зростання цін — не підвищений попит, а дорожчання закупівель через зростання котирувань та ослаблення гривні. Наприкінці минулого року ціна на нафту піднялася на 10% — з $60 до $66 за барель. Водночас дизель у закупівлі додав $60 за тонну, що еквівалентно близько 2,5 грн/л.

«Якщо нічого не зміниться, за пару тижнів можемо отримати 2 грн/л гарантовано. Не дуже гарно, але тут від нас нічого не залежить. Головне, що пальне є і буде. Решта, як свідчить досвід 2022 року, другорядне», – зазначив він у дописі на своїй Facebook-сторінці.

Додатковий тиск на ціни створив і валютний фактор: за перші два тижні січня долар зріс на 1 грн, євро — трохи менше. Як наголосив Куюн, курс — найвідчутніший чинник для вартості пального, оскільки нафтопродукти Україна фактично отримує лише з імпорту: 1 грн у курсі долара додає понад 80 коп./л.

Куюн пояснив, що сукупно котирування та валюта вже підвищили закупівельну вартість більш ніж на 3 грн/л. Частину цього здорожчання ринок уже компенсував за рахунок маржі — орієнтовно 1,5–2,25 грн/л, однак «переварити» ще близько 3 грн буде складно. Тому, якщо ситуація не зміниться, упродовж кількох тижнів ціни на АЗС можуть додати приблизно 2 грн/л.

Водночас, попри пожвавлення попиту, зокрема в Києві, пального вистачає, і ризиків дефіциту не бачать. За словами директора А-95, у грудні імпорт дизпального перевищив 800 тис. тонн — це рекордний показник за весь період спостережень. Для порівняння, споживання становить близько 550–600 тис. тонн, а поточні постачання залишаються стабільними.

