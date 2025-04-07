close-btn
PaySpaceMagazine

Пальне в Україні може подешевшати: на скільки

07.04.2025 14:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні можуть зменшитися на 2–3 гривні за літр приблизно через місяць. Це можливо, якщо на світовому ринку збережеться нинішній рівень вартості нафти — близько $65 за барель

Пальне в Україні може подешевшати: на скільки

Пальне в Україні може подешевшати: на скільки Фото: freepik.com

Про це розповів директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн у коментарі для РБК-Україна.

«Якщо низькі ціни на нафту збережуться протягом певного часу (мінімум 10-14 днів), тоді, безумовно, можна буде очікувати зниження цін на заправних станціях через пару тижнів. Ціни можуть знизитися на 2-3 гривні за літр», — сказав він.

Чому зниження цін не буде миттєвим

Експерт наголошує, що на зниження вартості нафти український ринок реагує із затримкою. Це пов’язано з наявними запасами, які були закуплені за вищими цінами. Щойно ці запаси будуть реалізовані, а нові партії пального закуплені за нижчою ціною — лише тоді з’явиться простір для здешевлення на АЗС.

«У будь-якому разі швидких змін не буде, бо завжди є інерція, обумовлена наявністю запасів. Крім того, минуло мало часу», — додав Сергій Куюн.

Станом на 4 квітня середні ціни на автозаправках становили:

  • бензин А-95 — 55,76 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,44 грн/л;
  • скраплений газ — 36,12 грн/л.

Цікаве по темі: Енергетична компанія групи NOVA почала постачати пальне бізнесу

Чому подешевшала нафта: дві ключові причини

За інформацією Bloomberg, з 2 по 4 квітня ціна на нафту марки Brent із постачанням у червні впала з $75 до $65 за барель, що становить зниження на 12,5%. Це найнижчий рівень із квітня 2021 року.

Причин падіння кілька.

Нові мита США. 2 квітня президент Дональд Трамп анонсував запровадження додаткових тарифів на імпорт товарів. Зокрема:

    • для Китаю — 34%;
    • для Європейського Союзу — 20%;
    • універсальне мито для решти країн, включно з Україною — 10%. У відповідь Китай запровадив дзеркальні мита на американські товари.

Збільшення видобутку ОПЕК+. 3 квітня країни-учасниці нафтового альянсу ОПЕК+ погодилися з травня збільшити видобуток на 411 тис. барелів на добу. За словами аналітика Onyx Commodities Ltd Генрі Чілінгуріана, це рішення ухвалене в максимально вигідний для ОПЕК+ момент — одразу після оголошення американських мит.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот

Німеччина фінансує альтернативу Starlink для України

Кійосакі назвав свій головний актив: це не крипта і не золото

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ 07.04.2025

Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ
Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати 07.04.2025

Фінансова допомога для військових: хто має право та як її отримати
Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев 07.04.2025

Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев
Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот 07.04.2025

Хто з українських ІТ-компаній набільше заробив за рік — Опендатабот
Деякі пенсіонери отримають надбавки у квітні 06.04.2025

Деякі пенсіонери отримають надбавки у квітні
Як і скільки платять українцям при виході на пенсію 05.04.2025

Як і скільки платять українцям при виході на пенсію
Вибір редакції
Всі
Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025
ТОП статей 03.04.2025

Світові лідери та українські бізнесмени: хто увійшов до списку найбагатших у 2025

 CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
ТОП статей 31.03.2025

CorpLight від Ощадбанку: як цифрова платформа спрощує банківські операції для бізнесу
Останні новини
07.04.2025  20:00

Податкова починає штрафувати продавців з OLX, Prom ua та інших онлайн-платформ

 07.04.2025  19:00

ЄС може відмовитися від Visa та Mastercard

 07.04.2025  18:20

Нова пошта планує вийти на ринки ще 4 країн цього року

 07.04.2025  17:00

Скільки податків сплатив гральний бізнес цього року — Гетманцев

 07.04.2025  16:20

Історичний обвал ринку: хто зазнав найбільших втрат

 07.04.2025  15:40

В Україні можуть зʼявитися власні віртуальні активи — НКЦПФР

 07.04.2025  15:00

Біткоїн на межі обвалу: технічні сигнали не обнадіюють

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber