Пальне в Україні може подешевшати: на скільки

Ціни на бензин і дизельне пальне в Україні можуть зменшитися на 2–3 гривні за літр приблизно через місяць. Це можливо, якщо на світовому ринку збережеться нинішній рівень вартості нафти — близько $65 за барель

Про це розповів директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн у коментарі для РБК-Україна.

«Якщо низькі ціни на нафту збережуться протягом певного часу (мінімум 10-14 днів), тоді, безумовно, можна буде очікувати зниження цін на заправних станціях через пару тижнів. Ціни можуть знизитися на 2-3 гривні за літр», — сказав він.

Чому зниження цін не буде миттєвим

Експерт наголошує, що на зниження вартості нафти український ринок реагує із затримкою. Це пов’язано з наявними запасами, які були закуплені за вищими цінами. Щойно ці запаси будуть реалізовані, а нові партії пального закуплені за нижчою ціною — лише тоді з’явиться простір для здешевлення на АЗС.

«У будь-якому разі швидких змін не буде, бо завжди є інерція, обумовлена наявністю запасів. Крім того, минуло мало часу», — додав Сергій Куюн.

Станом на 4 квітня середні ціни на автозаправках становили:

бензин А-95 — 55,76 грн/л;

дизельне пальне — 54,44 грн/л;

скраплений газ — 36,12 грн/л.

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Чому подешевшала нафта: дві ключові причини

За інформацією Bloomberg, з 2 по 4 квітня ціна на нафту марки Brent із постачанням у червні впала з $75 до $65 за барель, що становить зниження на 12,5%. Це найнижчий рівень із квітня 2021 року.

Причин падіння кілька.

Нові мита США. 2 квітня президент Дональд Трамп анонсував запровадження додаткових тарифів на імпорт товарів. Зокрема:

для Китаю — 34%; для Європейського Союзу — 20%; універсальне мито для решти країн, включно з Україною — 10%. У відповідь Китай запровадив дзеркальні мита на американські товари.



Збільшення видобутку ОПЕК+. 3 квітня країни-учасниці нафтового альянсу ОПЕК+ погодилися з травня збільшити видобуток на 411 тис. барелів на добу. За словами аналітика Onyx Commodities Ltd Генрі Чілінгуріана, це рішення ухвалене в максимально вигідний для ОПЕК+ момент — одразу після оголошення американських мит.

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