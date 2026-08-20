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Пенсіонери можуть отримати додаткову соцдопомогу: кому її призначають

20.08.2026 19:00
Микола Деркач

Українці з низькими доходами, зокрема частина пенсіонерів, можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Однак це не автоматична надбавка до пенсії: право на виплату визначають з урахуванням доходів усієї сім’ї, її складу, майнового стану та інших критеріїв

Пенсіонери можуть отримати додаткову соцдопомогу: кому її призначають

Фото: chatgpt.com

Що таке базова соціальна допомога

Експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги діє в Україні з 1 липня 2025 року. Його запровадили, щоб об’єднати кілька видів державної підтримки для сімей із низькими доходами в одну виплату. Проєкт розрахований до 1 липня 2027 року.

Допомогу призначають на сім’ю, а її розмір розраховують індивідуально. Враховуються кількість членів домогосподарства та його середньомісячний сукупний дохід.

Базова величина для розрахунку становить 4 500 грн. Для уповноваженого представника сім’ї, кожної дитини до 18 років та людини з інвалідністю I або II групи враховують 100% цієї суми. Для кожного наступного члена сім’ї — 70%, або 3 150 грн.

Після визначення сукупної базової величини з неї віднімають середньомісячний дохід сім’ї. Отримана різниця і становить розмір базової соціальної допомоги.

Чи можуть отримати виплату пенсіонери

Наявність пенсії сама собою не позбавляє людину можливості звернутися по базову соціальну допомогу. Водночас низького розміру пенсії недостатньо, щоб автоматично отримати виплату.

ПФУ оцінює фінансове становище домогосподарства комплексно. Крім доходів, враховуються майно, заощадження, зайнятість працездатних членів сім’ї та інші передбачені правилами обставини.

Окремі правила розрахунку передбачені для людей, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу. У такому разі частка базової величини залежить від накопиченого стажу.

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Коли у виплаті можуть відмовити

Навіть за невисоких доходів сім’я може не відповідати умовам програми. Серед обставин, які можуть стати перешкодою для призначення допомоги:

  • великі покупки або окремі фінансові операції на суму понад 100 тис. грн протягом установленого періоду;
  • депозити на загальну суму понад 100 тис. грн;
  • наявність додаткової житлової нерухомості, якщо вона не підпадає під передбачені винятки;
  • наявність кількох транспортних засобів у випадках, визначених правилами програми;
  • тривала відсутність зайнятості у працездатного члена сім’ї без передбаченої законодавством причини.

Водночас для незайнятості існують винятки. Зокрема, поважною причиною може бути догляд за хворим членом сім’ї.

Як оформити базову соціальну допомогу

Звернутися по виплату можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через Дію.

За актуальним роз’ясненням ПФУ, можна подати єдину заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу та про її призначення. Також необхідні документи, що посвідчують особу, податковий номер, IBAN, декларація про доходи й майновий стан та, за потреби, додаткові документи.

Допомогу призначають на шість місяців із можливістю автоматичного продовження на наступний період у межах строку дії експериментального проєкту.

Тому визначити право конкретного пенсіонера на виплату лише за сумою його пенсії неможливо. Остаточне рішення ПФУ ухвалює після перевірки інформації про всю сім’ю.

Редакція PSM звертає увагу, що базова соціальна допомога фактично змінює підхід до державної підтримки: ключовим стає не статус людини — пенсіонера, ВПО чи отримувача іншої допомоги, — а фінансове становище домогосподарства загалом. Через це однаковий розмір пенсії у двох людей може привести до різного рішення щодо виплати залежно від складу сім’ї, її доходів та майна.

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Джерела: pfu.gov.ua; napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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