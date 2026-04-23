Скільки готівки зараз перебуває в обігу в Україні — Пишний

В обігу в Україні наразі перебуває понад ₴923 млрд готівки — це приблизно на ₴3 млрд менше, ніж було на початку року

Про це під час панельної дискусії «Грошовий обіг. Власна валюта» повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

За його словами, нині в обігу знаходиться близько 2,6 млрд гривневих банкнот різних номіналів на суму ₴913,5 млрд, а також 15,2 млрд монет — ще на ₴9,6 млрд.

«Загалом у готівковому обігу зараз понад ₴923 мільярди. Найбільше банкнот номіналом ₴500, найменше — ₴50. З початку року кількість готівки дещо зменшилася — на ₴3 мільярди, — але це типова сезонна зміна», — зазначив Пишний.

Водночас він підкреслив сталу тенденцію до зростання безготівкових розрахунків. За даними НБУ, у 2025 році в Україні здійснили 8,3 млрд операцій із платіжними картками на суму близько ₴4 трлн.

«Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% за сумою перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році — лише 60%», — додав очільник регулятора.

Також Пишний розповів про масштаби виробництва грошей в Україні. За 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору НБУ виготовлено майже 30 млрд банкнот, відкарбовано 13 млрд обігових і розмінних монет, а також понад 20 млн пам’ятних та інвестиційних монет. Крім того, підприємство виготовило понад 10 млн державних нагород.

Він додав, що Банкнотно-монетний двір виконує замовлення й для інших країн. У світі лише близько 60 держав мають повний цикл виробництва грошей — від виготовлення спеціального паперу до друку банкнот із високим рівнем захисту.

Як повідомляє НБУ, загалом у 2025 році кількість операцій із платіжними картками, випущеними українськими банками та фінансовими установами, зросла на 10%, а їхній обсяг — на 9%, до ₴7,16 трлн порівняно з 2024 роком.

При цьому переважна більшість таких операцій була безготівковою: лише близько 4,5% транзакцій (за кількістю) та 34,6% (за сумою) припадали на зняття готівки.

