Скільки грошей мають світові мільярдери — звіт UBS

Статки світових мільярдерів зросли приблизно на 17% за останній рік, оскільки значні прибутки супербагатіїв у США більш ніж компенсували спад у Китаї

У 2024 році загальна кількість мільярдерів у світі зросла до 2 682 порівняно з 2 544 торік. Водночас їхні статки за цей рік збільшились з $12 трлн до $14 трлн. Ще у 2015 році супербагатії володіли $6,3 трлн. Про це йдеться у звіті Billionaire Ambitions Report за 2024 рік швейцарського банку UBS.

За даними Світового банку, торік населення планети становило трохи більш як 8 мільярдів, а валовий внутрішній продукт (ВВП) — близько $105,4 трлн. Це підкреслює, яка значна частина багатства зосереджена на крихітній частині людства.

Більшість нових мільярдерів цього року заробили гроші самі. Для порівняння: звіт UBS за 2023 рік показав, що нові мільярдери отримали більше багатства у спадок, ніж завдяки підприємництву.

Останній звіт, заснований на опитуванні мільярдерів в період з червня по вересень і даних про статки супербагатіїв, показав, що ризик геополітичного конфлікту та інфляція є основними причинами їхнього занепокоєння.

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Опитування також показало, що Північна Америка в переважній більшості розглядається як регіон, що пропонує найкращі інвестиційні можливості протягом наступного року.

У США кількість мільярдерів зросла з 751 до 835, на чолі з промисловими та технологічними магнатами. Їхні загальні статки зросли до $5,8 трлн з $4,6 трлн.

У континентальному Китаї ситуація протилежна: кількість мільярдерів скоротилася з 520 до 427, а їхні статки — з $1,8 трлн до $1,4 трлн. За попередніми даними UBS, ще у 2021 році в материковому Китаї було 626 мільярдерів, сукупний статок яких перевищував $2,5 трлн.

Водночас кількість мільярдерів в Індії за минулий рік зросла більш ніж на п’яту частину — до 185, а їхні статки — на понад 40%, до майже $906 млрд.

У Західній Європі цього року змінились лідери: Швейцарія обігнала Великобританію і стала другою країною з найбільшою кількістю мільярдерів після Німеччини, збільшивши їхню кількість на 10 — до 85.

Нагадаємо, останній рік світова економіка залишалася млявою, борючись з інфляцією та кризою вартості життя. Однак для однієї демографічної групи фінансовий успіх залишається таким же досяжним, як і раніше: кількість мільярдерів у світі знову зросла.

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За матеріалами Reuters