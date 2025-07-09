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Скільки українців живуть за межею бідності: дослідження

09.07.2025 16:00
Микола Деркач
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В Україні рівень бідності суттєво перевищує показники інших країн, а прожитковий мінімум — значно занижений. За оновленими оцінками, заснованими на методології Світового банку, майже 8,8 мільйона українців перебувають за межею бідності

Скільки українців живуть за межею бідності: дослідження

Фото: freepik.com

Про це заявила заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв’ю «Радіо Свобода», пише ТСН. Вона визнала, що державна допомога охоплює лише близько 190 тис. родин і не відповідає масштабам проблеми.

«Це питання дуже складне, воно багатошарове, але, очевидно, що рівень бідності у нашій країні є таким, з яким важко миритися. І, очевидно, суттєво перевищує показники в інших країнах, на які нам хотілося б рівнятися», — зазначила представниця уряду.

За її словами, самі лише грошові виплати не здатні подолати бідність. Потрібна комплексна політика — від працевлаштування та перенавчання до сприяння переїзду в регіони з кращими можливостями для роботи.

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«Ми маємо забезпечити, що у нас виплата надається разом з послугою. Ми маємо сказати, що гроші — разом з набором дій, які держава і сама людина мають зробити, щоб далі не повертатися у цей стан бідності. І ми говоримо про те, що це може бути робота з повернення людини на ринок праці. Програми перенавчання, працевлаштування, можливо, переїзд до іншої громади, тому що там кращий роботодавець, де ти можеш краще реалізувати свої навички», — додала Марчак.

Водночас вона зауважила, що такі інструменти малоефективні для пенсіонерів. Також вона звернула увагу на проблему заниженого прожиткового мінімуму, який, за її словами, має бути щонайменше вдвічі вищим.

За оцінкою ОЕСР, головними чинниками зростання бідності в Україні залишаються війна, нестача ресурсів і внутрішнє переміщення населення. У середньостроковій перспективі важлива роль у відновленні країни належить приватному сектору.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запроваджено пілотний проєкт, покликаний замінити низку соціальних виплат однією — базовою допомогою. Ідея полягає у тому, щоб спростити систему підтримки: замість кількох окремих виплат малозабезпечені українці отримуватимуть єдину суму, розраховану відповідно до доходу.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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