Стартував новий механізм компенсацій на купівлю житла: програма єОселя

Відсьогодні у межах програми єОселя почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тис. грн на супутні витрати при оформленні іпотеки

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Ми розуміємо, наскільки складно самостійно вирішити житлове питання людям, які втратили дім через окупацію або бойові дії на прифронтових територіях. Тому держава бере на себе частину витрат, щоб зробити іпотеку для них більш доступною. Це не лише про соціальну підтримку, але й про економіку – ми формуємо попит на житло, що своєю чергою стимулює будівельну галузь і суміжні виробництва», – зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Компенсація від держави за програмою єОселя для ВПО та мешканців прифронтових територій запрацює після врегулювання механізму взаємодії між Пенсійним Фондом та банками-партнерами програми єОселя.

Новий механізм передбачає:

відшкодування 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла);

70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн загального річного платежу);

до 40 тис. грн на відшкодування супутніх витрат при оформленні іпотеки — комісій, зборів і страхових платежів.

Хто може скористатися

Громадяни, які мають статус ВПО або зареєстровані на прифронтовій території, і ані вони, ані члени їхніх сімей не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не здійснювали відчуження житла протягом останніх 36 місяців. Виняток – якщо це житло розташоване на території, де тривають бойові дії, на окупованій території або на території бойових дій, де працюють державні електронні сервіси.

Відповідно до умов програми:

ВПО можуть отримати кредит під 7%;

Громадяни пільгових категорій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом та представники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці), зареєстровані на прифронтових територіях, можуть отримати кредит під 3%;

Інші громадяни, зареєстровані на прифронтових територіях – під 7%.

Що таке прифронтові території

Це території, включені до офіційного Переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, на яких ведуться або велися бойові дії, або які перебувають під тимчасовою окупацією рф, і для яких не визначена дата завершення бойових дій чи окупації.

Вимоги щодо житла

Максимальна вартість житла – до 2 млн грн.

Для ВПО – не старше 20 років.

Для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років – для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.

Усі заявники мають відповідати умовам участі в програмі єОселя.

Як отримати компенсацію

Подати заявку на єОселю у застосунку Дія. Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту. Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передає заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією.

