Українці в Польщі можуть претендувати на мінімальну пенсію від ZUS

Українці в Польщі можуть отримувати пенсію на рівні польської мінімальної, якщо досягли пенсійного віку та мають достатній страховий стаж

Водночас для призначення виплати потрібно мати і польський стаж: за нормами людина повинна офіційно пропрацювати в Польщі щонайменше один місяць, тобто сплатити хоча б один внесок до ZUS. У Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики зазначають, що видатки на такі доплати за останні роки помітно зросли.

Станом на січень 2026 року мінімальна пенсія в Україні становила ₴2 595 (орієнтовно 214 злотих). У Польщі в цей самий період мінімальна пенсія була 1 878,91 злотих.

Щоб мати право на мінімальну пенсію в Польщі, громадянам України потрібно виконати дві базові умови: мати мінімальний страховий стаж зі сплатою внесків — щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків — та досягти пенсійного віку (60 років для жінок і 65 років для чоловіків). Окремо ZUS вимагає, щоб людина також працювала в Польщі: для цього достатньо хоча б одного пенсійного внеску, тобто офіційної роботи протягом місяця.

Доплата до мінімальної пенсії діє за умови проживання в Польщі. Після виїзду в Україну пенсіонери втрачають право на польську пенсію. ZUS перевіряє факт проживання, а у разі виявлення порушень може вимагати повернути вже виплачені кошти.

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, витрати на дотації до мінімальних пенсій, які отримують українці, зростають майже щороку. У 2020 році сума таких доплат становила 221,8 тис. злотих, у 2021-му — 370,1 тис. злотих, у 2022-му — 440,2 тис. злотих, у 2023-му — 669,6 тис. злотих. У 2024 році витрати сягнули 865,2 тис. злотих, а з січня по жовтень 2025 року — вже 1,27 млн злотих.

Раніше ми також писали, що з лютого 2026 року в Польщі набувають чинності нові правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця. Зміни торкнуться приблизно 150 тис. осіб, які повинні будуть повторно подати заяви та відповідати вимозі професійної активності.

За матеріалами inpoland.net.pl.