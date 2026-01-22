close-btn
В Україні суттєво зросли надходження від туристичного збору: підсумки 2025

22.01.2026 16:40
Микола Деркач

Минулого року більше ніж на третину зросли надходження туристичного збору. За підсумками січня – грудня 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що минулоріч отримано на 86 млн грн більше (31,5 %), ніж за 2024 рік.

Лідери зі сплати податку:

  • м. Київ – 70,6 млн грн;
  • Львівська область – 63,1 млн грн;
  • Івано-Франківська область – 46,2 млн грн;
  • Закарпатська область – 31,9 млн грн.

У 2025 році туристичний збiр, сплачений юридичними особами, склав майже 200 млн грн (+34,7 % до 2024 року). Фізичні особи сплатили 159 млн грн (+27,6 %).

Читайте також: Скільки українці сплатили екологічного податку в 2025 році

Туристичний збір є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже його кошти спрямовуються на розвиток туристичної інфраструктури, благоустрій територій та підвищення якості послуг у громадах.

Довідково

Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а податковими агентами – суб’єкти господарювання, що надають послуги з тимчасового розміщення. Саме вони нараховують, утримують і перераховують збір до бюджету.

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
