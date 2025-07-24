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Зарплати у креативній індустрії: хто заробляє найбільше та як змінився ринок

24.07.2025 18:10
Микола Деркач

UI/UX дизайнери та маркетологи очолюють рейтинг зарплат у креативній індустрії — їхній медіанний дохід сягає 100 тис. грн. Найменше отримують молоді фахівці з PR, контенту та SMM

Зарплати у креативній індустрії: хто заробляє найбільше та як змінився ринок

Фото: freepik.com, unsplash.com

Про це йдеться у спільному дослідженні агенції idealer$ та Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), пише work.ua. У ньому взяли участь 967 респондентів — представників рекламних, digital-, SMM-, дизайн-агенцій, in-house команд і продакшенів.

Хто заробляє найбільше

Серед senior-спеціалістів найвищі медіанні зарплати задекларували маркетологи та UI/UX дизайнери — по 100 тис. грн на місяць. У п’ятірку лідерів також увійшли:

  • арт- і креативні директори — 75 тис. грн;
  • бренд-стратеги — 65 тис. грн;
  • креативні копірайтери — 55 тис. грн.

Junior-фахівці: найменше отримують у PR та контенті

На стартових позиціях найнижча медіанна зарплата — у PR/контент-менеджерів (20 тис. грн), а також у креативних копірайтерів і SMM-фахівців (по 22 тис. грн). Водночас UI/UX дизайнери та бренд-стратеги мають найвищі показники навіть серед початківців — по 32 тис. грн.

Для довідки: медіана — це значення посередині вибірки. На відміну від середнього арифметичного, вона не спотворюється через надто високі або низькі значення.

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Формат роботи

  • 44% опитаних працюють як ФОП;
  • 35% — офіційно оформлені співробітники.

За умовами зайнятості:

  • 33% працюють повністю віддалено;
  • 30% — відвідують офіс за бажанням;
  • 28% — у гібридному форматі.

Що впливає на рівень зарплат у креативній індустрії

Рівень доходів у сфері реклами та комунікацій значною мірою залежить від досвіду, посади, формату працевлаштування та навіть географії офісу. Наприклад, середня зарплата фахівців, які працюють на своїй позиції понад 7 років, сягає 66 тис. грн, тоді як ті, хто має до трьох років досвіду, заробляють істотно менше. Senior-спеціалісти у середньому отримують 58 тис. грн, а керівники (head) — до 69 тис. грн.

Також вищі зарплати фіксують у компаніях із головними офісами за кордоном (56 тис. грн), у структурах середнього розміру (понад 50 тис. грн) та в агенціях повного циклу (до 56 тис. грн). Найвищі доходи зафіксовано в арт- і креативних директорів — 71 тис. грн, а також у бренд-стратегів — 61 тис. грн.

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Зростання зарплат і відмінності між форматами роботи

За останній рік середня зарплата в креативній індустрії зросла: у співробітників компаній і агенцій — з 37 тис. до 46 тис. грн на місяць, у фрілансерів — з 34 тис. до 39 тис. грн. Рівень доходу традиційно нижчий у фахівців на фрілансі, але вищі ставки демонструють ті, кому понад 36 років — у середньому 54 тис. грн. Також фіксується гендерний дисбаланс: середня зарплата чоловіків становить 56 тис. грн, що суттєво перевищує загальний ринковий показник.

C-level: найвищі доходи

Очікувано найвищі заробітки мають представники C-level — у середньому 67 тис. грн на місяць після сплати податків. Найчастіше керівники декларують дохід у межах 91-100 тис. грн, а прийнятним вважається діапазон 60-93 тис. грн. Для порівняння, співробітники на звичайних позиціях орієнтуються на 33-50 тис. грн, а фрілансери — на 30-43 тис. грн.

Скільки коштують послуги агенцій

У звіті також наведено діапазони вартості послуг, які пропонують креативні команди на ринку:

  • розробка креативної ідеї — від 127 тис. до 496 тис. грн;
  • бренд-стратегія — від 192 тис. до 515 тис. грн;
  • PR-кампанія — від 166 тис. до 803 тис. грн;
  • SMM-супровід — від 70 тис. до 202 тис. грн;
  • розробка логотипа — від 67 тис. до 216 тис. грн.

У доларовому еквіваленті це від $1 675 до понад $20 000 залежно від послуги.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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