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Чому Сонце без ядерного синтезу може стати ще яскравішим

20.06.2026 10:00
Ольга Деркач

Уявіть, що ядерний синтез у центрі Сонця раптом зупиняється — жодного нового злиття атомів, жодної нової енергії. Логічно припустити, що Земля миттєво занурилась би в темряву. Насправді ж, за оцінками астрономів, спочатку нічого помітного не сталося б — а на якийсь час Сонце могло би навіть стати яскравішим, ніж зараз

Чому Сонце без ядерного синтезу може стати ще яскравішим

Фото: magnific.com/freepik

Про цей парадокс розповів космолог Пол Саттер.

Сонце часто уявляють схожим на лампочку: вимкнув — і одразу темно. Насправді ж воно більше нагадує величезну піч із товстелезними стінами, заповнену розжареним газом. Навіть якщо погасити вогонь усередині, стіни ще довго віддаватимуть накопичене тепло. Фотонам, народженим у ядрі під час синтезу, потрібно близько ста тисяч років, щоб дістатися поверхні зорі — постійно розсіюючись і відбиваючись усередині. Тому навіть після зупинки реакції ми ще довго бачитимемо світло, що утворилося задовго до цього.

Сонце взагалі рідко дивує дослідників раптовими сценаріями — частіше воно демонструє цикли активності, які фіксують спостерігачі, відстежуючи спалахи та магнітні бурі. У контексті ж довгострокової еволюції зорі науковці оперують зовсім іншими часовими масштабами — десятками тисяч і навіть мільйонів років.

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Перші помітні зміни проявилися б лише приблизно через 10 000 років, коли потік нових фотонів із ядра вже не поповнюється, а старі поступово вибігають назовні — світло стає трохи «тоншим», і зоря виглядає ледь тьмянішою. На цьому етапі ядро вже охолоне настільки, що не зможе протидіяти власній гравітації: тиск розжареного газу, який зазвичай врівноважує силу тяжіння (так звана гідростатична рівновага), почне поступатися. Ядро, а за ним і вся зоря, почнуть стискатися.

Саме тут і ховається головний парадокс. Здавалося б, зоря без «двигуна» має лише охолоджуватися й тьмяніти. Але в астрофізиці діє так званий парадокс Кельвіна–Гельмгольца: коли зоря стискається під власною вагою, вона тимчасово нагрівається й може ставати яскравішою — подібно до повітряної кульки, яку стискають з усіх боків, через що газ усередині нагрівається. Тож протягом кількох мільйонів років Сонце без синтезу могло б бути меншим, гарячішим і навіть яскравішим, ніж зараз. Лише після десятків мільйонів років цей запас гравітаційної енергії вичерпається, і зоря почне стабільно холонути й тьмяніти — це вже справжня старість зорі в такому гіпотетичному сценарії.

Для життя на Землі такий розтягнутий процес означав би не миттєвий кінець світу, а поступову, тривалу зміну клімату — зсув поясів опадів, нові льодовикові цикли, поступове падіння температур. За такі проміжки часу (десятки мільйонів років) екосистеми та еволюція встигали б суттєво перебудуватися, як це вже неодноразово траплялося в історії Землі.

Цікаво, що єдині спостерігачі, які помітили б зупинку синтезу майже миттєво, — це нейтринні обсерваторії. Нейтрино, на відміну від фотонів, майже ні з чим не взаємодіють і долітають до Землі приблизно за 8 хвилин без багатовікового «блукання» всередині зорі. Тож потік сонячних нейтрино обірвався б практично відразу — це був би найшвидший і найнадійніший сигнал того, що з Сонцем щось трапилось.

Важливо: описаний сценарій є чисто гіпотетичним — наука не знає механізму, який міг би раптово зупинити синтез у Сонці. Дослідники використовують такі моделі лише для кращого розуміння фізики зоряних надр та еволюції зір.

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Джерела: Universe Today, NewsYou.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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