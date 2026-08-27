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Названо найкраще місто для життя в Польщі: хто очолив рейтинг

27.08.2026 16:40
Микола Деркач

У Польщі змінився лідер рейтингу найкращих міст для життя. Щецин, який ще в попередньому дослідженні перебував лише в середині списку, вперше посів перше місце, випередивши Люблін та Лодзь

Названо найкраще місто для життя в Польщі: хто очолив рейтинг

Фото: chatgpt.com

Новий рейтинг опублікував Business Insider Polska. Видання порівняло 16 воєводських міст за шістьма показниками: рівнем безробіття, зарплатами, доступністю житла, чергами до лікарів, рівнем злочинності та якістю повітря. Для аналізу використовували дані польського статистичного відомства GUS, NFZ, Головної інспекції охорони навколишнього середовища та порталу нерухомості Morizon.

Перше місце цього разу дістав Щецин, який піднявся одразу з восьмої позиції. При цьому місто не стало абсолютним лідером у жодній з окремих категорій. Його перевагою виявився збалансований результат: Щецин має одну з найкращих у рейтингу якостей повітря, відносно доступне житло та порівняно невеликі черги до лікарів. За співвідношенням вартості квартир і зарплат місто посіло четверте місце.

У підсумковому рейтингу Щецин набрав 34 бали — що менше балів, то вища позиція. Другим став Люблін із 40 балами. Серед його сильних сторін — найкраща доступність лікарів та один із найнижчих рівнів злочинності серед проаналізованих міст. Трійку лідерів замкнула Лодзь, яка піднялася на три сходинки завдяки доступності житла й медичних послуг та суттєвому покращенню якості повітря.

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Попередні лідери рейтингу втратили позиції. Познань, яка неодноразово очолювала список, опустилася на четверте місце, а Жешув — одразу на шість сходинок, до сьомої позиції. Катовіце посіло восьме місце. Водночас помітно покращили свої результати Бидгощ та Ополе — насамперед завдяки скороченню черг до лікарів і змінам інших показників якості життя.

Серед головних аутсайдерів опинилися Білосток і Гожув-Велькопольський — обидва міста отримали найгіршу підсумкову оцінку. Для Білостока проблемними залишаються високий рівень безробіття, відносно невисокі зарплати та доступність медичних послуг. У Гожуві-Велькопольському серед слабких місць — тривалі черги до лікарів і одні з найнижчих зарплат серед досліджених міст, хоча житло там залишається порівняно доступним.

Редакція PSM звертає увагу, що перемога Щецина показує: висока якість життя не обов’язково означає лідерство за окремим економічним показником. Вирішальним став баланс між доходами та вартістю житла, доступністю медицини, безпекою і станом довкілля. Саме це дозволило місту за пів року піднятися з восьмого на перше місце рейтингу.

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Рубрики: НовиниОглядиОстанні новини фінансових технологій в Україні
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