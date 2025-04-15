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Цифровізація кадрових документів — актуальний запит ринку

15.04.2025 15:00
Микола Деркач
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Поширений сьогодні віддалений формат роботи кардинально змінив підходи до організації багатьох бізнес-процесів, зокрема у кадрових відділах. Оформлення відпусток, прийняття на роботу, звільнення — все це вимагає швидкості, зручності та безпеки. Нещодавні зміни у законі зробили можливими розвиток нових цифрових інструментів на ринку. Відповіддю на цей запит став сервіс «Вчасно.Кадри»

Цифровізація кадрових документів — актуальний запит ринку

Цифровізація кадрових документів — актуальний запит ринку

Юридичну силу електронні документи в Україні отримали ще у 2003 році. Відтоді держава та бізнес розвивають ринок електронного документообігу. Втім, кадрові документи довгий час залишалися виключно у папері. Лише в жовтні 2022 року було внесено зміни до законодавства, які дозволили створювати кадрові документи — зокрема накази про відпустки — в електронному форматі.

Ці зміни відкрили нові можливості для тих, хто прагне оптимізувати свої HR-процеси. Компанія «Вчасно» відреагувала на потребу ринку та клієнтів, і розпочала активну роботу над автоматизацією кадрового діловодства. У сервісі «Вчасно.ЕДО» було реалізовано 65 кадрових проєктів для великого та середнього бізнесу. Серед клієнтів — Nokia, Red Bull Україна, Uklon, iPay.ua, «Радехівський цукор», ЮРіЯ-ФАРМ. Зокрема, вдалося заощадити понад 100 годин щомісяця на оформленні відпусток і лікарняних, знизити витрати на друк і логістику на 30%, а час підписання одного документа скоротити з 3 днів до 15 хвилин.

«Кадрові процеси потребують юридичної точності й водночас мають бути зручними для учасників процесу. Повна їх реалізація у межах “Вчасно.ЕДО” лише ускладнила б роботу з сервісом, не забезпечивши необхідної простоти та ефективності для вирішення HR-завдань. Саме тому ми створили “Вчасно.Кадри” як окремий сервіс. Він стане єдиною точкою взаємодії співробітника з компанією. Тут він зможе, наприклад, швидко працевлаштуватися, пройти онбординг, переглянути нарахування заробітної плати чи отримати оцінку своєї ефективності. А почали ми із швидкого та зручного оформлення відпустки», — додає Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно».

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За даними дослідження Європейської Бізнес Асоціації, у 2024 році 25%  українських компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, а ще 63%  — частині співробітників. У таких умовах оформлення та підписання будь-яких документів може вимагати значних ресурсів. Тому кожен бізнес шукає рішення, яке найкраще відповідатиме його потребам.

«Оскільки наші працівники знаходяться у різних частинах України та світу. Це ускладнювало роботу кадрового відділу. Ми шукали рішення, яке б допомогло зручно працювати з кадровими документами онлайн. Інтеграція з Вчасно дозволила нам перевести понад 80% документів, зокрема кадрові, в електронний формат. І це зменшило час на операційну завантаженість команди до 20%», — коментує Ольга Неділько, виконавча директорка «iPay.ua».

Окрім автоматизації оформлення відпусток, до кінця року у сервісі «Вчасно.Кадри» планують реалізувати прийом на роботу, звільнення, переведення, оформлення лікарняних, відряджень та кадрових довідок.

Довідка

«Вчасно» — сервіси цифрових рішень для легкого та зрозумілого ведення бізнесу, який включає електронний документообіг, автоматизацію кадрових процесів, видачу електронних чеків, створення захищених підписів, обмін договорами з партнерами, оформлення товарно-транспортних накладних та подання звітності для ФОПів. Усе це — в онлайн-форматі, швидко, зручно та юридично безпечно.

iPay.ua — провідний український PSP-провайдер для бізнесу, що забезпечує швидке, безпечне та стабільне приймання онлайн-платежів для сайтів, сервісів та додатків.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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