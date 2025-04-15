Скільки грошей українці винні фінустановам

За даними Нацбанку України гривневі кредити резидентам (бізнесу і домогосподарствам) на кінець березня 2025 року становили 879,6 млрд грн. З початку року вони зросли на 6,2% (+50 млрд грн). Водночас, валютні кредити резидентам за цей самий період скоротилися на 3,1% (-$0,2 млрд) до $6,1 млрд

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

«Таким чином, за перший квартал загальний кредитний портфель у всіх валютах збільшився на 3,3% (+36,4 млрд грн), сягнувши 1143,3 млрд грн», — додав політик.

Також він підкреслив декілька важливих тез:

Якщо кредитування продовжить збільшуватись такими низькими темпами як у першому кварталі, то за підсумками року ми матимемо близько 1260 млрд грн валового кредитного портфелю у всіх валютах.

Це відповідатиме рівню проникнення кредитів в економіку (бізнесу і населенню) на рівні 14,4% ВВП, якщо порівнювати цей портфель із прогнозним ВВП на 2025 рік у сумі 8 737 млрд грн (із останнього перегляду програми МВФ).

Це дуже низький показник, який дорівнюватиме обсягу минулого року (14,5% ВВП), в якому був зафіксований черговий історичний мінімум рівня проникнення кредитів в економіку.

«Нагадаю, позаминулого року (2023) цей показник був 15,2% ВВП, перед повномасштабною війною (19,1% ВВП), у 2019 році (25,9% ВВП)», — пояснює Гетманцев.

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Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики резюмував, що не повинно бути ілюзій — попри номінальне збільшення і відновлення кредитування, обсяги валового кредитного портфелю відносно економіки за існуючих тенденцій продовжать зменшуватись, у кращому випадку — будуть стагнувати.

«На всіх своїх останніх зустрічах із підприємцями, я чую, що один із головних бар’єрів для розвитку як для відносно великого бізнесу, так і МСБ — це відсутність достатнього і доступного кредитного ресурсу», — пояснив нардеп.

Раніше ми писали, які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024. Як наголосив нардеп, підприємства нонфуд-ритейлу — важливий сегмент економіки, що забезпечує споживачів товарами для дому, особистої гігієни, побутовою технікою, одягом та іншими необхідними виробами. Вони відіграють ключову роль у підтримці якості життя населення та стабільності ринку.

Крім того, Гетманцев розповів, у яких сферах найнижчі та найвищі зарплати у 2024. Порівняно з 2023 роком середня зарплата зросла на 23,1%, помітно перевищивши минулорічну інфляцію (6,5%).

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