Коли з’явиться 6G та які матиме переваги

Нинішня інфраструктура потребує значної модернізації для підтримки зв’язку наступного покоління. За словами деяких експертів, мережа 6G з’явиться щонайменше через десять років

Підключення до інтернету 6G не є настільки неминучим, як припускають деякі телекомунікаційні компанії, і може відбутися щонайменше через десять років, вважають деякі фахівці.

Едді Болл, експерт з радіочастотної інженерії та науковий співробітник UKRI Future Leaders Fellow в Університеті Шеффілда, сказав, що нинішня інфраструктура (зокрема, Великобританії) потребуватиме значної модернізації, щоб мати змогу підтримувати мережу 6G. Наразі все обладнання, мобільні телефони та антени непридатні для цієї мети.

5G почали впроваджувати лише нещодавно (для прикладу, у 2019 році у Великобританії), але багато хто вже прогнозує, що його наступник, 6G, буде у 100 разів швидшим і зможе забезпечити роботу платформ віртуальної реальності, таких як метапростір, а також сприяти розвитку безпілотних автомобілів.

Виступаючи напередодні своєї промови на Британському науковому фестивалі, він сказав: «Основною проблемою є енергоефективність радіосистем, необхідних для забезпечення майбутніх високих швидкостей передачі даних, що в майбутньому призведе до скорочення часу автономної роботи мобільних телефонів».

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«Наші дослідження в Університеті Шеффілда почали визначати нові технології та архітектури, які можуть запропонувати покращену енергоефективність та продуктивність, але до того, як це стане реальністю у нашому повсякденному житті, ще багато років, — пояснює Едді Болл. — Якщо ми хочемо побачити всі переваги 6G у наступному десятилітті, Великобританія повинна відігравати ключову роль у провідних міжнародних дослідженнях, керувати створенням міжнародних стандартів і створювати нові високотехнологічні компанії для побудови апаратної інфраструктури. Буде прикро, якщо нам знову доведеться купувати всі наші критичні технології, замість того, щоб створювати хоча б частину з них тут».

Минулого року уряд оголосив про виділення 70 мільйонів фунтів стерлінгів на програму Future Telecoms UKRI Technology Missions Fund (TMF) для дослідження нових форм телекомунікаційних технологій у Великобританії. Ця інвестиція повинна була допомогти країні стати лідером у сфері технологій 6G і не тільки, заявив тоді Департамент науки, інновацій та технологій.

У 2022 році Ericsson оголосив, що інвестує десятки мільйонів фунтів стерлінгів у Великобританію протягом наступних 10 років, створивши новий дослідницький підрозділ, який зосередиться на зв’язку 6G. Телекомунікаційний гігант заявив, що нова програма передбачає залучення дослідників, аспірантів та інших науковців для вивчення технології 6G наступного покоління та її можливих застосувань.

Також раніше ми писали, що лютому 2024 року китайська компанія China Mobile запустила у космос перший в історії супутник, призначений для випробування технології 6G. Водночас її розгортання найближчі роки не планується.

Враховуючи це можна зробити висновок, що робота над 6G йде прискореними темпами і провідні гравці ринку зацікавлені в розробці нових технологій та механізмів швидкісної передачі даних. Спостерігаються чергові перегони між країнами та компаніями, що, можливо, стимулюватиме темпи запровадження 6G.

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За матеріалами independent.co.uk.