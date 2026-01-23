Конкурент Starlink: Blue Origin запустить власну супутникову мережу

Blue Origin, ракетна компанія, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, заявила, що запустить понад 5 400 супутників для створення нової комунікаційної мережі

Мережа під назвою TeraWave забезпечуватиме безперервний доступ до інтернету по всьому світу й дасть змогу передавати великі обсяги даних значно швидше, ніж конкуруючі сервіси.

Однак навіть після запуску тисяч супутників Blue Origin матиме на орбіті набагато менше апаратів, ніж Starlink Ілона Маска, який нині домінує на ринку супутникового інтернету.

Starlink, що є частиною ракетної компанії Маска SpaceX, також надає інтернет та телефонні послуги приватним клієнтам. Натомість Blue Origin каже, що TeraWave буде зосереджена на дата-центрах, бізнесі й державних структурах.

У Blue Origin заявили, що їхня мережа на максимальній швидкості забезпечуватиме завантаження та вивантаження даних зі швидкістю до 6 терабітів за секунду — це набагато швидше, ніж те, що нині пропонують комерційні супутникові сервіси-конкуренти.

Ще один конкурент TeraWave — Amazon, технологічний гігант, завдяки якому Безос став мультимільярдером. Він досі є виконавчим головою ради директорів Amazon після того, як у 2021 році залишив посаду генерального директора.

Супутниковий проєкт Amazon має назву Leo. Наразі в компанії приблизно 180 супутників на орбіті — десятки з них запустили зовсім недавно, — а загалом Amazon планує вивести на орбіту понад 3 000 супутників.

Як і Starlink, Amazon більше орієнтується на масового користувача, ніж на бізнес і державний сектор, позиціонуючи Leo як спосіб забезпечити високошвидкісний інтернет у глобальному масштабі. Компанія не повідомляла, коли всі супутники Leo будуть на орбіті.

Blue Origin заявила, що почне запускати супутники TeraWave до кінця 2027 року.

У листопаді компанія вперше успішно посадила ракетний прискорювач на плавучу платформу. Раніше такий результат вдавалося продемонструвати лише SpaceX.

У квітні Blue Origin здійснила 11-хвилинний космічний політ з повністю жіночим екіпажем. Серед учасниць були нинішня дружина Безоса Лорен Санчес, співачка Кеті Перрі та ведуча CBS Гейл Кінг.

Втім, деякі коментатори назвали це «недоречним» — мовляв, зірки беруть участь у такій короткій і дорогій поїздці в часи економічних труднощів.

Джерело: BBC.