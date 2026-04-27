close-btn
PaySpaceMagazine

Мобілізація з 4 травня: кому треба переоформити відстрочку і що зміниться

27.04.2026 18:30
Микола Деркач

В Україні діє загальна мобілізація та воєнний стан, які продовжені до 4 травня 2026 року. Після цієї дати частині військовозобов’язаних доведеться заново підтверджувати право на відстрочку або перевіряти свій статус

Мобілізація з 4 травня: кому треба переоформити відстрочку і що зміниться

Фото: freepik.com

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Мова не про запуск нової системи призову, а про оновлення адміністрування та контроль за даними.

Що зміниться після 4 травня

Відстрочка не є безстроковою — вона діє протягом періоду воєнного стану. Тому після його продовження її потрібно або підтвердити, або оформити повторно.

У частини громадян відстрочка продовжується автоматично — якщо інформація вже є в державних реєстрах. Але якщо дані не підтягнулися або змінилися обставини, статус доведеться оновлювати самостійно.

Фактично це означає, що після 4 травня ключовим стає перевірка: чи збереглася відстрочка і чи вона відображається в системі.

Як оформлюється відстрочка

Процедура поступово переходить у цифровий формат. Дані перевіряються через реєстри, а сам процес максимально автоматизується.

Водночас у разі відсутності інформації або помилок громадянам потрібно самостійно подавати документи та підтверджувати підстави для відстрочки.

Хто має право на відстрочку

Підстави залишаються незмінними. Серед основних категорій:

  • люди з інвалідністю або непридатні за станом здоров’я;
  • багатодітні батьки та одинокі матері чи батьки;
  • опікуни та особи, які доглядають за родичами;
  • родичі загиблих військових і звільнені з полону;
  • студенти, докторанти, науковці та викладачі;
  • працівники стратегічно важливих підприємств і окремі держслужбовці.

Кого мобілізують насамперед

Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають законних підстав для відстрочки.

У першу чергу мобілізують тих, хто має військовий досвід або дефіцитні спеціальності.

Що це означає на практиці

Після 4 травня ключове для військовозобов’язаних — не пропустити момент із перевіркою документів.

Навіть якщо підстава для відстрочки є, її потрібно підтвердити в системі — інакше статус може не відображатися, що створює ризики під час мобілізації.

google news
 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.