Мобілізація з 4 травня: кому треба переоформити відстрочку і що зміниться

В Україні діє загальна мобілізація та воєнний стан, які продовжені до 4 травня 2026 року. Після цієї дати частині військовозобов’язаних доведеться заново підтверджувати право на відстрочку або перевіряти свій статус
Мова не про запуск нової системи призову, а про оновлення адміністрування та контроль за даними.
Що зміниться після 4 травня
Відстрочка не є безстроковою — вона діє протягом періоду воєнного стану. Тому після його продовження її потрібно або підтвердити, або оформити повторно.
У частини громадян відстрочка продовжується автоматично — якщо інформація вже є в державних реєстрах. Але якщо дані не підтягнулися або змінилися обставини, статус доведеться оновлювати самостійно.
Фактично це означає, що після 4 травня ключовим стає перевірка: чи збереглася відстрочка і чи вона відображається в системі.
Як оформлюється відстрочка
Процедура поступово переходить у цифровий формат. Дані перевіряються через реєстри, а сам процес максимально автоматизується.
Водночас у разі відсутності інформації або помилок громадянам потрібно самостійно подавати документи та підтверджувати підстави для відстрочки.
Хто має право на відстрочку
Підстави залишаються незмінними. Серед основних категорій:
- люди з інвалідністю або непридатні за станом здоров’я;
- багатодітні батьки та одинокі матері чи батьки;
- опікуни та особи, які доглядають за родичами;
- родичі загиблих військових і звільнені з полону;
- студенти, докторанти, науковці та викладачі;
- працівники стратегічно важливих підприємств і окремі держслужбовці.
Кого мобілізують насамперед
Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я і не мають законних підстав для відстрочки.
У першу чергу мобілізують тих, хто має військовий досвід або дефіцитні спеціальності.
Що це означає на практиці
Після 4 травня ключове для військовозобов’язаних — не пропустити момент із перевіркою документів.
Навіть якщо підстава для відстрочки є, її потрібно підтвердити в системі — інакше статус може не відображатися, що створює ризики під час мобілізації.
